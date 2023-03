Denunciaron violenta reacción de patovicas de un boliche de Mendoza

Una joven de 28 años denunció en sus redes sociales que fue a bailar a un reconocido boliche, ubicado en Rodeo del Medio, departamento de Maipú, en Mendoza, y vio cuando personal de seguridad golpeaba brutalmente a un grupo de jóvenes, que aparentemente se encontraban realizando algún tipo de desmán.

El video, que filmó la joven durante la madrugada de este domingo, se viralizó rápidamente en redes sociales y se visualizaría una serie de episodios violentos. Según contó la propia chica, los encargados de brindar seguridad a las personas que van al local bailable, son los que habrían ejercido violencia.

Además, cuando notaron que ella estaba filmando lo sucedido, la habrían agredido y le habrían robado su celular para obligarla a borrar el video.

"Esto pasó hoy en el boliche .Yo filmé cómo personal de seguridad golpeaba haciendo abuso de poder. Al final del video se puede ver cómo me decían que por qué grababa lo que estaba pasando. Ahí me quitan el celular y se corta la grabación", contó.

Y amplió: "Luego me tiran al piso, me pegan en las costillas, me tiran el pelo, me tiran tragos, me sacan afuera amenazado que me iban a detener" y agregó: "No me querían devolver mi celular y me hacen hablar con personal policial, le comento la situación y me piden que borre el video. Le hice una copia antes de borrarlo porque si no, no me dejaban salir".

Además la joven manifestó que "en la foto se puede ver una mujer del personal de seguridad que me sacó y me golpeó. Realmente sé que esto va a seguir pasando, cómo siempre. Pero hoy me paso a mí", dijo la joven.

Para cerrar preguntó: "¿Qué esperan que pase otro caso #fernandobaez ?.