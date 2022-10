Rosaura Zuvic y el Social Media Day: "La presencialidad es más efectiva para estos eventos"

El viernes 14 de octubre se realizará una nueva edición del Social Media Day en el Sheraton Hotel de Mendoza. Representantes de Google, Meta, Comscore, Naranja X, brindarán herramientas y buenas prácticas para sumar innovación y tendencias en medios.

Social Media Day, el evento sobre redes sociales, comunicación y negocios digitales, regresa a la provincia cuyana. En esta edición, la jornada se centrará en tendencias digitales en Argentina y a nivel internacional, con destacados disertantes. Entre los ejes temáticos, se destacan: redes sociales, transformación digital, marketing de contenidos, comunicación, innovación y videos cortos.

En comunicación con Ciudadano News, Rosaura Zuvic, Head of sales Comscore indicó sobre su participación en el evento "vamos a hablar de social insights y estrategias digitales. La importancia de tomar decisiones y armar campañas con data de respaldo".

Y destacó que es importante "conocer a la audiencia, sus intereses, con que otras marcas interactúa".

A Mendoza el evento vuelve de forma presencial después de varios años, que incluyó pandemia y encuentros virtuales, al consultarle cuáles son las expectativas que tiene Zuvic manifestó: "Estos últimos años nos acostumbramos a la virtualidad, a realizar webinars, podcast que fueron muy efectivos, pero se había perdido el after del evento, el poder cruzarte con colegas y conocer personalmente a nuevos, algo que enriquece mucho estas experiencias".

Para cerrar, la representante de Comscore explicó: "El feedback de los eventos presenciales es más efectivo, la posibilidad de tener conversaciones más fluidas hace que este tipo de eventos sean más atractivos para todos los que asistimos".

Oradores que participarán del evento

Entre los oradores que participarán en el evento se destaca Orlando Tirapu, Editor Periodístico de Ciudadano News. Junto a él estarán Martín Enriquez, Client Partner en la vertical de CPG para Chile; María Sol Beldi, CEO Latam DigitalProserver; Julieta López, Head of Marketing en Naranja X; María Natali Ruiz Roque, Content Team Leader en Naranja X; Rosaura Zuvic Head of Sales Chile at Comscore.

Maurice Jalfon, Head of Social Media Infobae; Facundo Olmedo, Agency Account Manager Google; Ennio Castillo, Partners and Integrations Manager en Doppler; Gerardo Biondolillo, Director Comisión Cuyo CACE; Leo Rearte de Los Andes ; Pablo Terk - Secretario de Comunicación y Planificación Estratégica de la Ciudad de Mendoza.