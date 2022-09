Representantes de la política mendocina protestaron contra el ataque a Cristina Kirchner

Debido al incidente que vivió la vicepresidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner diversos representantes de la política mendocina se reunieron para analizar la situación.

En este sentido Lucas Ilardo, presidente del bloque de senadores del PJ, indicó: “Yo creo que es más esto, es el acto en apoyo a la paz. La gente manifestándose diciendo que no a la violencia. Es un antes y un después en la vida política de este país. Uno de los hechos más trascendentes de la política desde la vuelta de la democracia. Tiene que ser u antes y un después para mejor. Soy creyente, los que creemos en Dios, en el amor, en el resto al otro tenemos que convocar a esto. Abandonar los discursos de odio, llamar a la reflexión para que la Argentina sea un lugar de paz. Todo al que le guste o no Cristina, le guste o no la decisión del presidente, no importa. Lo importante que es que todos los que sean buena gente van a repudiar un hecho de violencia”.

Por su parte la senadora Canale sostuvo: “Es importante decirles a todos que estamos manifestándonos pacíficamente. Creemos que la democracia es la que está en peligro. Es importante que no se incite más a los discursos de odio, ni desde los medios de comunicación ni desde los sectores políticos. Se estigmatiza a la vicepresidenta, se la pone en un lugar de insulto. Desde hace mucho venimos diciendo, en la Legislatura, hay sectores que han llegado a decir que la quieren ver muerta, eso no debe ser admitido en el marco de la democracia. Nosotros como peronistas vamos a estar siempre a favor de la institucionalidad democrática, a favor de la democracia. Nos ha costado mucho a los argentinos tenemos años de democracia. Cada vez que sea necesario vamos a salir a las calles para cuidar a la democracia”.

la diputada Verónica Valverde, expuso: “Estamos observando una movilización pacífica donde pedimos el respeto irrestricto por la democracia. Creemos que hay que elevar el diálogo a un nivel de respeto. Vemos que corren expresiones de apoyo para que estos hechos no vuelvan a pasar. Desde los ’70 no se veía esto, en Mendoza vemos pocas las expresiones políticas que han salido junto a nosotros a expresar el repudio. Eso nos parece preocupante, porque en toda la Argentina más allá del color político se está repudiando el hecho. Me parece que tenemos que volver a los cauces de la tolerancia en la medida que seamos tolerantes vamos a construir un país diferente”.

Martín Hinojosa, titular del INV, dijo: “Estamos muy preocupados por lo que pasó. No se debe quitar trascendencia, es un ataque a la institucionalidad, un ataque a la vicepresidenta. No puede pasar desapercibido. No podemos decir que no pasa nada, ha sido muy grave.

“Tenemos que determinar con las diferencias que aún siguen pasando, veo en las redes un ataque más agresivo que lo que pasaba días atrás. No veo a nadie de la oposición repudiando estas cosas. ¿En qué va a terminar? Si del otro lado empieza el ataque tampoco termina más. Espero que esto sea un punto de inflexión para que entendamos que no es el camino la violencia, que no es el camino no dialogar. Insisto, lo que ha pasado es muy grave”, finalizó Hinojosa.