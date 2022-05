Juan Manuel Ojeda, intendente de Malargue, criticó al presidente Alberto Fernández tras el anuncio de que laudará en contra de la megaobra Portezuelo del Viento.

"Siento decepción e impotencia. Hablan de la Argentina profunda y no le dan la importancia que merece. El presidente nos demostró que no estudia los temas, no los lee y tiene malos asesores", sentenció el jefe comunal, poniendo como ejemplo la vez en la que Fernández confundió el río Colorado con el Atuel.

"Si conocés con profundidad, no te confundís con temas elementales", agregó.

Para Ojeda, el anuncio se trata de "manotazos de ahogado" con intenciones políticas, definiendo a favor de los pampeanos. "Cree que tenemos una canilla que abrimos y largamos el agua. Me parece rídicula la postura. El presidente nos demostró a los mendocinos lo poco que le importamos", sostuvo.

Además, el intendente cargó contra los referentes mendocinos del peronismo porque "se llamaron al silencio para no desobedecer al patrón definitivo de la política" y sostuvo que quienes tienen representación en el Congreso debieron reunirse con el presidente y abogar por la obra.

El jefe comunal de Malargüe remarcó que el proyecto implicaba 11 mil puestos de trabajo, con una inversión inmediata durante 7 años para la zona, junto con el desarrollo de la metalmecánica. "Significaba energía eléctrica para miles de hogares, el desarrollo turístico del departamento y la administración del agua, que es fundamental", enfatizó.

"Incluso es un beneficio para La Pampa porque se podría regular en qué época entregar más agua", añadió.