Donar leche: por qué Mendoza eligió esa inusual multa para quienes violaron la cuarentena

Los mendocinos que incumplieron con la cuarentena impuesta como medida sanitaria por la pandemia de COVID-19 y por tanto violaron el artículo 2.5 del Código Penal deberán cumplir con una condena. El acto simbólico que deberán realizar los infractores consiste en entregar dos cajas de leche de un mínimo de 800 gramos.

El procurador de la Corte de Mendoza, Gustavo Gullé, expresó en el programa Metaverso: “Esto es una decisión práctica, me encuentro con que tenemos 600 personas juzgadas y condenadas, y nos quedan 6.400 causas que no tenemos tiempo material de llevarlas a juicio antes que prescriban, es un delito que tiene muy baja pena. Entonces, ¿voy a dejar que mueran en los anaqueles las causas y que la gente termine sobreseída por el transcurso del tiempo? No, entonces hagamos algo útil para la sociedad".

Gullé aclaró: “Se van a tener en cuenta las características de la infracción cometida, no es lo mismo la persona que infraccionó saliendo a cortar el césped para poder comer, que una persona que se juntó con cinco camionetas a hacer una fiesta”.

En charla con el programa Metaverso, el procurador explicó: “Si no cumple con la donación va a juicio, como van a ser la excepción, porque no creo que nadie arriesgue una condena que le impedirá encontrar un trabajo, cuando le piden un certificado de buena conducta. No creo que por no cumplir con la entrega de leche que va destinada a hospitales y escuelas arriesgue su situación personal, pero si en algún caso lo hacen por desidia o lo que quieran, van a juicio y tendrán que verse con la condena correspondiente”.

Con respecto al tipo de condena, Gullé manifestó: “Ayer me decían en la televisión de Buenos Aires, que había dicho una periodista que de haber sabido hubiese ido a ver a su madre, total con dos cajas de leche lo soluciono. Esto no es así, la idea no es solucionar esto con dos cajas de leche ni mucho menos, la resolución dice `a partir de dos cajas de leche´, pero es a partir”.

En cuanto al destino que tendrán las cajas de leche recibidas, Gullé expresó: “Las donaciones serán para hospitales y escuelas. Yo se lo voy a entregar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación para que ellos lo distribuyan”.

Según detalló el procurador de la Corte, la utilidad y el destino que tendrán las cajas de leche para la sociedad son muy importante. “En una situación así, tengo una resolución donde les he prohibido a los fiscales consentir este tipo de aplicación de criterio de oportunidad cuando las personas sean funcionarios públicos y han delinquido en ejercicio o valiéndose del cargo entonces, esto no podría haber ocurrido en Mendoza, lo que ocurrió en Olivo, hay una prohibición expresa”.

Bajar la edad de imputabilidad

El procurador también fue consultado acerca de la polémica que representa bajar la edad de imputabilidad a lo que respondió: “Teníamos 14 años como de inimputabilidad con la Ley 21.338 y después la dejaron sin efecto y pasaron a 16 años. Creo que la mayoría de los países tienen 14 años y no estaría mal bajarla a esa edad pero no tiene sentido si no vamos a asumir el compromiso de contener a todos estos chicos. El problema no es tanto la edad, sino el abordaje de la situación y control de la escolaridad, esto es un problema de educación y de contención”.

“Además, las estadísticas muestran que tanto el sistema carcelario como las instituciones de menores no son precisamente agentes para reinsertar a la gente a la sociedad”, aseguró Gullé.

Insistiendo en que todo nos lleva a la necesidad de mejorar la educación, el letrado puso como ejemplo “si un niño se cría en un ambiente, un barrio donde ve que los amigos están con armas y fumando, la problemática general es esta. Normalmente los chicos que cometen este tipo de hechos vienen de lugares o se mueven en medios de mucha agresión con amigos que son agresivos y les falta contención escolar, es fundamental”.