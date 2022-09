Ampliación de la Corte: la estrategia del kirchnerismo para conseguir quórum

El programa "Metaverso" que se emite por Ciudadano News mantuvo comunicación con Guadalupe Tagliaferri, senadora nacional del PRO por CABA, debido a que el oficialismo intentará aprobar en el Senado una ampliación de la Corte Suprema.

La ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA, destacó: “El oficialismo tiene un dictamen, sobre todo el Frente de Todos, donde lleva de 5 a 25 miembros sin ninguna otra modificación en la Corte, porque uno podría en estos términos de consenso ver cómo se puede considerar una institución más ágil o qué tipo de fallos expresa. Hoy la Corte tiene una enorme cantidad de fallos, absolutamente casi todas las personas pueden recurrir a la instancia de la Corte Suprema, esto hace que tenga demoras cuando en realidad debería ser una instancia para algunos casos determinados, por ejemplo, las discusiones que puede haber entre las provincias y ahora solo estamos discutiendo la cantidad de miembros para poder ver si el kirchnerismo tiene una Corte más afín, recordando que los miembros de esta Corte han sido también propuestos por el kirchnerismo en su momento".

“Parece ser que el kirchnerismo no tiene el quórum necesario y para conseguirlo está dispuesto a pasar de 25 a 15 y de esta forma tener el voto del senador por Río Negro, pero hasta que no lleguemos al recinto no sabemos, porque no conversan con la oposición para ver cómo podemos trabajar en equipo. Hay dos versiones, que hay un proyecto de 25 que puede ser que en el momento de la discusión en el recinto para tener el voto lo bajen a 15, no por convicción sino por una medida estratégica del voto de un senador más”, explicó la senadora.

Frente a la pregunta realizada con respecto a proyecto que ha llegado a manos de el senador Rodríguez Saá y al funcionamiento de la justicia en San Luis, la mandataria respondió: "La justicia en general debemos seguir trabajando para que sea independiente, sobre todo ágil, que dé respuestas a la gente, no me compete a mí decir específicamente cómo funciona la justicia de San Luis, sí me llama la atención que los representantes debemos trabajar de acuerdo al consenso, mejorar la vida de las personas, tener entidad intelectual y acá tenemos una inflación que va a llegar al 100% anual, el 85% de los chicos en Argentina no terminan el secundario, la gente no sabe cuánto va a salir el pan la semana que viene, un ministro de Economía acuerda con el sector agropecuario que le va a dar un dólar específico y a los tres días otro funcionario les dice otra cosa y esto eso es muchísimo más relevante que discutir si queremos 5, 7 miembros. Tenemos que hoy hay un miembro que hoy le falta a la Corte Suprema que el oficialismo ni siquiera presentó un candidato, el presidente en marzo del 2020 propuso un candidato a procurador general y la vicepresidenta no se lo trató nunca al tema".

“El presiente tiene 60 días para enviar un reemplazo porque la Corte actual es de 5 miembros y tiene 4. Entonces, esto está tan alejado de la gente y lo único que entendemos es una necesidad de cambiar el eje de conversación de los problemas de la gente a la vez de manejar la justicia" destacó Tagliaferri.

La funcionaria también declaró: “Por ejemplo, el fiscal Luciani que hoy está siendo acusado de mil millones de cosas, fue nombrado, fue enviado sus pliegos para ser fiscal por la que era en su momento presidenta, Cristina Kirchner y el Senado, el presidente del Senado que le dio tratamiento y el quórum fue el vicepresidente Amado Boudou. Entonces, la justicia tiene un proceso de conformación, no es que la Corte es una Corte amiga de, el juez Rosatti fue ministro de Justicia del gobierno kirchnerista, es un juez que siguió los pliegos y los pasos correspondientes institucionales, no existe justicia amiga".

La senadora nacional del PRO también comunicó: "Vamos a esperar que ellos constituyan el quórum, de hecho nosotros ni siquiera participamos en el circo de la comisión de constitucionales porque nos hacen el circo de que debatimos durante dos, tres meses pero lo que hacen es tergiversar la firma del proyecto, con lo cual esperaremos que ellos constituyan el quórum necesario para sesionar y ahí bajaremos a manifestar nuestra preocupación, nuestro rechazo, crítica y veremos si ellos van a modificar o no, van a aprobar con 25 o modificarlo para 15".

Tagliaferri continuó: “Después, también vamos a aprobar el pliego de un juez de segunda instancia a nivel federal en Santa Cruz que es el ex cuñado de Máximo Kirchner. Es decir que Cristina podría apelar en la de Santa Cruz si quisiera con algún vericueto judicial en un juzgado nuevo que se está creando en el sector de Piedra Buena, Santa Cruz, donde Bersanelli ha llevado con Cristina en su momento presentaciones oficiales judiciales en Santa Cruz en otras causas. Sí es un abogado, tiene experiencia pero tiene relaciones personales y vínculos familiares con la vicepresidenta, eso también va a suceder hoy en el Senado de la nación".

“En las comisiones importantes ellos siempre tienen un voto más que la oposición, es decir, que lo que ellos quieren que salga y vaya al recinto lo tienen en todas y una vez en el recinto y tienen el quórum, ellos tienen más senadores que nosotros, Juntos por el Cambio somos 33 senadores en total y ellos son 37 entonces, lo que les puede pasar que alguno se les enferme o diga sino negociamos otro proyecto no bajo pero sí tienen mayoría. Para que entienda la gente, ¿por qué Juntos por el Cambio no le puede frenar?, porque no tenemos los votos necesarios", manifestó la funcionaria.

Con respecto a la pregunta referida a si Mauricio Macri se beneficia en el caso de que no haya interna electoral la senadora del PRO expresó: "Creo que Mauricio Macri sería mucho más potente, tendría mucho más respaldo si presentándose a una interna tiene el acompañamiento del por ejemplo, 60, 40, 50% de los argentinos. Hay una intencionalidad de perjudicar y no dejar opinar a la gente con el voto y además, las reglas de juego no se cambian a la mitad de estar jugando y es algo que hace el kirchnerismo sistemáticamente".