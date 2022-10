Para Alfonso Prat Gay será tiránico el trabajo para recuperar al país después del 2023. El ex presidente del Banco Central de la Argentina y ministro de Hacienda durante la presidencia de Mauricio Macri, estuvo en Mendoza y en contacto con Ciudadano News habló acerca de cómo se sale del difícil momento que vive económica, social y laboralmente la Nación.

En este contexto Prat Gay manifestó: "En términos económicos la política del Kirchnerismo tiene tres patas muy claras que son: atraso cambiario, atraso tarifario y saqueo al Banco Central que están yendo en la misma dirección. Es muy probable que nos encontremos con algo incluso peor que lo que recibimos en 2015.

La buena noticia es que vamos a tener apoyo en el Congreso, pero vamos a tener que tener un programa integral que apoye todas estas cuestiones que tiene que tener dos grandes capítulos estabilización económica y un plan de desarrollo".

Al profundizar el tema de la recuperación y cómo se hace, Prat Gay manifestó: "Creo que hoy 'Juntos por el Cambio' le está dedicando más tiempo a las candidaturas que a lo que es realmente imperioso. Estamos a tiempo, pero creo que tenemos que invertir la carga de energía y cómo está proyectada".

Con respecto a la provincia de Mendoza Alfonso Prat Gay opinó: "Mendoza tiene muchísimas posibilidades, es rica en recursos naturales pero también es rica en recursos que tienen mucho valor agregado como la industria vitivinícola, como el turismo. Mendoza tiene muchas posibilidades en cuanto las políticas de la Nación le permitan a los mendocinos desarrollarse y al gobierno de la provincia aprovechar esas posibilidades.

El Kirchnerismo nos ha robado el futuro a todos los argentinos con esta inflación, con este desorden económico que no se puede proyectar, no se puede aspirar, no se puede planificar y por eso se van los jóvenes. Por eso es importante que desde la Nación haya una política que sea coherente con esas potencialidades que tiene la provincia de Mendoza".

Producción periodística: Daniel Gallardo.