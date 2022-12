Zaira Nara opinó sobre la relación de Wanda e Icardi: "Ya no les creo"

Hasta hace unos días, parecía que las cosas entre Mauro Icardi y Wanda Nara estaban completamente arregladas, pero la mediática realizó una publicación en redes sociales que da a entender que la relación no atraviesa un buen momento.

Aunque el futbolista insiste, Wanda Nara escribió: "Intenté, porque creo que una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó".

Ante tantas idas y vueltas, ya ni Zaira Nara cree demasiado en lo que están sintiendo su hermana y el futbolista. "Yo siento que hay un montón de accesorios que son ajenos a la realidad", manifestó la modelo en diálogo con Socios del espectáculo, haciendo referencia a las especulaciones sobre el matrimonio.

Además, cuando le preguntaron si Wanda e Icardi seguían juntos, la morocha lanzó: "No tengo idea... supongo que sí.... Te juro que no les creo, no quiero saber nada. Prefiero que no me digan".

Por otro lado, evitó hablar del vínculo entre la mediática y L-Gante. Y un detalle no menor es que en los últimos días Yanina Latorre contó que la empresaria estaría enamorada del cantante, pero que no cuenta con el apoyo de su hermana, su madre, ni de sus hijos mayores, fruto de su matrimonio con Maxi López. "A Wanda le pido que no me hable más de su vida privada. No quiero recibir información", concluyó la menor de las Nara.