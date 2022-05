Yanina Latorre confesó: "El Polaco me ofreció un trío"

Yanina Latorre confesó en LAM, una anécdota inédita con un reconocido cantante del espectáculo argentino, El Polaco. En uno de los momentos del programa.

La mediática expuso al aire: “Es divino, es de buena onda El Polaco” a lo que Ángel de Britto, observa la situación y el responde: “Vos tendrías que subirte a la camioneta con el Polaco” y ella sin tapujos dice: “Si me subo a una camioneta con el Polaco terminamos en un hotel”.

En ese momento, la mediática confesó: “Si a mí me ofreció hacer un trío y le dije que no” y el conducto expuso: “Si, Yanina lo ama. Va de un extremo al otro, ama a Lanata y al Polaco”.

Ella relató el momento en el que le hizo la propuesta: “Estábamos en una fiesta del bailando. Yo me venía haciendo la canchera en lam que me gustaba el polaco, que le daba. Soy muy boluda. Voy a una fiesta yo impecable con mi bailarín y él se me empezó a acercar”.

Durante el relato la esposa de Diego Latorre indicó que el artista estaba de novio con Silvina Luna, una relación que no duró mucho tiempo, ya que luego él rehizo su vida amorosa con su actual pareja y madre de su segundo hijo Barbi Silenzi.