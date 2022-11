Una de las cantantes del momento cantó con Coldplay y causó furor

En el marco del Music of the Spheres World Tour, Coldplay brindó la quinta de diez presentaciones en el estadio Monumental y, como cada noche, tuvo un invitado en su show. Este martes la afortunada fue Tini Stoessel, quien interpretó dos temas con Chris Martin.

A diferencia de lo que tiene acostumbrado a su público, la artista argentina -una de las más destacadas del momento- se subió al escenario con un look sobrio, sin sus bailarinas y acompañó al cantante británico en el piano.

En las imágenes se puede ver a Chris Martin sin sus compañeros en el escenario, cantando el clásico Let somebody go al que se sumó la novia de Rodrigo de Paul. Pero eso no fue todo, luego continuó con uno de sus últimos hits, Carne y hueso, que hizo vibrar el estadio de River.

“Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me pasó en la vida. Estoy extremadamente feliz”, le dijo Tini a británico mientras sus fans comenzaban a llenar las redes sociales de comentarios sobre su ídola.

Coldplay cuenta en todas sus actuaciones con artistas teloneras como la cantante argentina Zoe Gotusso y a H.E.R., e incluso presentaron en su recital del 28 de octubre al surcoreano Jin de BTS, con quien tocaron The astronaut, la canción que compusieron juntos.

Tini, por su parte, viene de dos presentaciones consecutivas en Santiago de Chile, en el marco de su gira homónima con la que ha recorrido diferentes partes de Latinoamérica y agotado todas las localidades.