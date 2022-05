Susana Giménez: "Me gustaría que el pueblo se levante y diga ¡basta!"

Susana Giménez fue noticia en las últimas horas luego de manifestar que espera un cambio drástico en las políticas del Ejecutivo. "Esto no puede durar. No puede ser que no se respete la Constitución. Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar”, sostuvo

La diva manifestó también que la ciudadanía debería reaccionar la inacción del Gobierno. “Me gustaría que el pueblo se levante y diga ‘basta’, porque no puedo ver sufrir a la gente así", añadió.

Susana dijo, además, qué es lo que más le preocupa del país. "Lo que más me duele es la inseguridad, ¿cómo es posible que maten así a la gente y no pase nada? No puede ser”.

Por último, la diva cuestionó la presión impositiva. "Es el único país en el que está mal trabajar, ser rico y tener guita. No lo toleran. Yo creo que la gente lo sabe porque todo el mundo dice eso”, sentenció.

No es la primera vez que la diva habla de la actualidad del país, sino que en varias ocasiones tuvo cruces cuando expresó públicamente sus opiniones. Es por eso que en el último tiempo optó por tener un perfil bajo y no exponerse tanto en situaciones políticas.