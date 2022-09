Regresa TUDUM, el gran evento de Netflix para sus fanáticos

El sábado 25 de septiembre de 2021, Netflix organizó su primer evento mundial para fanáticos llamado TUDUM, con el que lanzó noticias, primeros vistazos y avances de más de 100 próximas películas y series de la plataforma. El evento global virtual obtuvo más de 25 millones de visitas de fans de la plataforma en 184 países de todo el mundo el año pasado, con una duración de tres horas, el cual generó un nivel de fanatismo que obligó a repetirlo en breve. Ahora TUDUM está de regreso: el sábado 24 de septiembre se realizarán cinco eventos globales en 24 horas.

TUDUM estará disponible en todos los canales de Youtube de Netflix y en varios idiomas. 1899 (Alemania), 3 Body Problem, Alice in Borderland -T2, Belascoarán (México), Berlin (España), Bridgerton-T3 (USA), Class, Dead to me-T3 (USA) y El amor después del amor (Argentina), El reino, Élite, Emily in Paris, First Love, Glitch, Guns and Gulaabs, Heartstopper, Love is Blind: Brazil, Lupin, Manifest, Money Heist: Korea, El juego del calamar, Stranger Things, The Crown, Enola Holmes, La escuela del bien y el mal; entre muchísimas más novedades.

Con TUDUM te conectarás a un emocionante día de noticias exclusivas, primeras imágenes (nunca antes vistas), tráileres y entrevistas con las estrellas y creadores más importantes del gigante del streaming. El evento virtual gratuito es una celebración del fandom de Netflix y está dedicado a compartir la primicia sobre más de 120 programas, películas, especiales y juegos favoritos de los seguidores a nivel mundial.

Esta edición de TUDUM presentará más de 120 series, películas, especiales, juegos y más de 200 talentos de Netflix. De igual manera, el evento estará disponible en 29 idiomas y se transmitirá a nivel mundial.

El 24 de septiembre, Tudum llegará a cuatro continentes con cinco eventos, llevando a los fans en un viaje vertiginoso alrededor del mundo, organizados de la siguiente manera:

1. A las 23:00 pm del 23 de septiembre, Tudum arranca con un emocionante espectáculo para Corea del Sur. 2. A las 02:30 am del 24 de septiembre, los fans disfrutarán de una mirada divertida sobre lo que viene en India. 3. A las 14:00 pm del 24 de septiembre, TUDUM comienza como un programa de dos partes, la primera con lo que llega de los Estados Unidos y Europa y, la segunda, a la 15:30 pm sobre los estrenos más importantes para América Latina y sorpresas de otros países. 4. A la 01:00 am del 25 de septiembre, nuestras estrellas de Japón cerrarán TUDUM con una celebración de nuestro entretenimiento japonés.

Las estrellas más famosas del mundo del cine y el streaming están muy emocionados de que hagas parte de este magno evento y conozcas sus nuevas películas y demás. ¡Prepárate para la acción con TUDUM! Este 24 de septiembre.