Qatar 2022: L-Gante lanzó un tema exclusivo para la Selección

A solo dos días de que comience el Mundial de Qatar 2022, miles de seguidores alientan a la Scaloneta y se vive un clima de optimismo y esperanza de cara a al primer partido de la Selección. Muchos famosos ya se encuentran en Doha para acompañar a la albiceleste y algunos que se quedaron en el país salieron a agitar por los colores. Uno de ellos fue L-Gante, quien a través de sus historias de Instagram, sorprendió a todos al escribir: “Hice un temita para alentar al Mundial”.

De esta manera, luego de compartir el video junto a sus amigos, automáticamente la noticia se volvió viral y obtuvo cientos de reproducciones. El autor de que "El último romántico" cantó: “La banda está loca. Dale, Messi, que nos traés la copa. Soy de Argentina, tierra de Maradona. Fideo, De Paul y el Dibu van a mover la pelota. Nos vamos a Qatar y Scaloni se re copa".

¿Qué pasa con Wanda Nara?

El artista hace mucho tiempo no tiene noticias de Wanda Nara. En las últimas semanas se conoció que la empresaria viajó a las islas Maldivas con Mauro Icardi para vivir unas vacaciones de lujo. Cabe destacar que en un momento se pensó que estaban peleados, ya que el cantante de cumbia publicó un tema en el que comienza diciendo: "Hace tiempo no hablamos, no nos vemos, no hacemos nada", y se especuló que era para ella.

En el video filmado en un estudio de grabación casero, continuó: "Yo estoy pensando si te acuerdas de mí”, continúa cantando y, luego, la letra se volvió una especie de indirecta: “Extraño tus besos, tus caricias cuando te agarraba el pelo y empezábamos a comernos”.

Si bien trascendió que ambos no tienen comunicación, algunos periodistas confirmaron a partir de estas actitudes que el supuesto vínculo amoroso "fue un show".