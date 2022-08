Murió el actor Rodolfo Bebán

El actor y director Rodolfo Bebán falleció a los 84 años. La noticia se conoció luego de que la Asociación Argentina de Actores difundiera un comunicado a través de sus redes sociales.

Si bien no trascendieron detalles de su muerte, sí se supo que en los últimos años se encontraba residiendo en un geriátrico.



“Con gran dolor despedimos al actor y director Rodolfo Bebán. Su extensa trayectoria artística incluye inolvidables trabajos en cine, teatro y televisión. Afiliado a nuestro sindicato desde 1962. Acompañamos a sus hijos, familiares y seres queridos en este duro momento”, describió la organización de actores.

Según informaron fuentes, Rodolfo Bebán habría pasado por un cuadro de “depresión” y poco se sabía de él en el último tiempo. Su perfil bajo era más usual de lo normal y su última aparición pública fue para Pol-Ka en 2014.

Hace algún tiempo, en el programa que conduce Karina Mazzocco, A La Tarde, habían expresado: “El galán pasa sus días en el olvido, recordando al actor que fue durante las décadas del 60, 70 y 80",

En 2019, el actor Jorge Martínez se había referido a la salud delicada de su amigo: “La última vez que lo vi fue en septiembre, fuimos a cenar y pusimos un biombo, porque Rodolfo no quería que lo vieran, y ya no estaba bien, ahora ya no quiere salir a comer, es más a veces lo llamo y ni me contesta. Me da mucha pena verlo así”.