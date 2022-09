Maria Becerra mostró el tatuaje para Rusherking del que se arrepiente

María Becerra visitó El Hormiguero, el exitoso ciclo español conducido por Pablo Motos, y contó de todo. La compositora tuvo su gran momento en el famoso programa de espectáculos y la rompió toda. Entre el repaso por su carrera y viejas historias, la artista recordó lo que hizo tiempo atrás junto a uno de sus ex novios, cuando tuvieron la brillante idea de tatuarse juntos.

Al ser consultada sobre esto, por el presentador, confesó que se trata del diseño que tiene en el pecho y está basado en la multipremiada serie de HBO, Game of Thrones.

“Dice ‘Shekh ma shieraki anni’ que es lo que Khaleesi le decía a Khal Drogo. Le decía ‘Sos mi sol y mis estrellas’. Una frase de amor por eso me la tatué”, confesó la intérprete de "Automático".Y agregó, que la letra del mismo está en “Dothraki”, el idioma que hablaba la madre de dragones y su esposo en la saga dramática.

"En su momento me lo tatué con quien era mi novio", dijo sin nombrarlo, aunque luego en redes sociales sus seguidores dejaron deslizar la idea de que no se trata de Rusherking, sino de Alex Sanzi, con quien terminó su romance en 2019. "No hagan eso... ¡No hagan eso!", repitió buscando la cámara.

"Él se tatuó lo otro, lo que decía Khal", precisó haciendo referencia a la frase "Yer jalan atthirari anni" que significa "Eres la luna de mi vida". "Menos mal que está en otro idioma", expresó " La nena de Argentina", reconociendo que era muy chica para lo que hizo en ese momento.

Después desvió la conversación y se centró en el dolor que le causó dicho tatuaje: "Sentía un dolor terrible, era el primero y dije 'nunca más me voy a tatuar'. Me dio fiebre y todo... La verdad es que soy medio masoquista", concluyó sobre el tatuaje que tiene en el centro del pecho.