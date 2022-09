María Becerra, furiosa con una actriz porno que le quiso quitar el novio

María Becerra salió enfurecida a atacar a una influencer que quiso seducir a su novio J Rei. La cantante disparó con toda su artillería contra Jazpincita, al enterarse que le había tirado onda al músico.

Tras leer los comentarios que la joven le había hecho a J Rei, la llamó por teléfono, le dedicó varios exabruptos y, para coronar el momento de tensión, explicó el motivo de su ataque de ira.

Sin embargo, todo se supo porque Jazpincita filtró la conversación en las redes y, de esa manera, deschavó a María a través de sus historias de Instagram.

“Te parezco una capa, pero te querés cog** a mi novio. Sos una hija de puta", fue el primer mensaje que le mandó la cantante.

Y agregó: “Es feo... como mujer te lo digo. Una tiene inseguridades, lamentablemente. Y a mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo también me enteré por TikTok....".

"Primero me ama después me odia, como todos", escribió la actriz sobre una captura que daba cuenta de la decisión tomada por el cantautor y figura del género urbano.

Enojada por la actitud del músico, la mediática se volcó a su cuenta de Twitter, donde la siguen poco más de 190.000 usuarios, y publicó un furibundo mensaje dedicado a la intérprete de Ojalá.

"Todas diciéndome trola cuando literalmente María le robó el novio a Cazzu pero sí, yo soy la trola", tuiteó la joven, visiblemente indignada, por la enorme cantidad de cuestionamientos recibidos en las redes.