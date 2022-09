Lali Espósito te enseña cómo se prepara un 'viajero'

Lali Espósito estuvo de visita en un programa español y, como buena embajadora argentina, se le ocurrió sorprender en televisión al explicar paso a paso cómo se hace un fernet argentino y también llamado 'viajero'.

Todo se dio en plena gira europea con su Disciplina Tour, la cantante se encuentra en el país europeo y para salir fuera de lo común expresó: "Esto es lo que se llama 'el viajero'", quien agregó que se hace en el barrio en el que nació el "trago comunitario".

Al aire y en medio del programa, ella cortó una botella de gaseosa con un cuchillo en vivo en El hormiguero, derritió el borde con un encendedor, puso hielos con la mano sirvió fernet, gaseosa, mezcló la bebida con su dedo y le dio de probar al conductor, Pablo Matos.

Fanática del trago argentino, ya había contando anteriormente lo mucho que le gustaba la bebida argentina y mencionó cómo fue que nació su pasión por el trago icónico de los cordobeses: "La primera vez que probé el fernet… bueno, no me acuerdo, fue hace muchos años. Me acuerdo que al principio me pareció rarísimo, me preguntaba '¿por qué la gente toma esto?'".



Y agregó: "A los 20 entré en el mundo del fernet y me costó dos tragos darme cuenta que no había sido feliz hasta ese momento, hasta ese primer trago. Me encanta".

Lali personalidad destacada

El video del programa se volvió viral en minutos, teniendo en cuenta que en las últimas horas en las redes sociales tomó fuerza la idea de declarar a la actriz y cantante personalidad destacada de la cultura. El pedido se realizó a través de la plataforma Change y llegó a las autoridades.

“Declárese Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la cantante, compositora y actriz Mariana “Lali” Esposito”, es el título del proyecto que firmaron los legisladores Matías López, Ana María Bou Pérez, Mercedes de las Casas, Carolina Estebarena, Esteban Garrido, María Luisa González Estevarena, María Sol Méndez (Vamos Juntos). También lo acompañaron Ofelia Fernández, Claudia Neira (Frente de Todos), María Inés Parry, Diego Weck (UCR).