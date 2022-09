La confesión hot de Nazarena Vélez que explotó en las redes: "Soy..."

Hace algunos días, Nazarena Vélez hizo un ida y vuelta de preguntas y respuestas a través de su red social de Tik Tok y sorprendió a sus seguidores con una explosiva confesión.

En un momento de la charla, uno de los usuarios le preguntó sobre su sexualidad y la actriz no dudó en responder lo que sentía: “¿Es verdad que sos bisexual? ¿Estuviste con una mina?”, le consultaron.

Luego de algunos minutos, la actriz decidió responderle con un video en donde desarrolló una respuesta: “Yo creo que si soy bisexual. Salí con dos chicas, chapé, sexo nunca tuve”, comenzó expresando.

Asimismo, continuó: “Una vez a los veintipico de años y otra vez a los 30. Asi que sí, yo creo que soy bisexual”, dejando entrever que no sabía si solo con un beso una mujer se puede considerar bisexual, pero consideró que sí.

Cabe destacar que la ex vedette se encuentra desde hace algunos años viviendo en pareja con su novio y que en toda su carrera siempre formalizó relaciones con hombres.

Hace un par de años, a pesar de que la visión era algo distinta, ella comentó sobre el mismo tema y también expresó que “para la sociedad se consideraba heterosexual”, pero “particularmente bisexual”, debido “a las dos experiencias que tuvo”. En este sentido, agregó: "Yo soy yo, esos motes no me caen bien. Después, lo que me guste en la cama estaría siendo un temita mío. A mí las mujeres me encantan, me parecen hermosas. Y me pasa desde muy chiquita. Yo admiro mucho a la mujer en sí”.