Flor Peña confesó cómo vivió el abuso que sufrió a los 17

Florencia Peña fue noticia en las últimas horas debido a que volvió a contar los abusos que sufrió por parte de un reconocido actor cuando trabajaba en una obra de teatro, a sus 17 años.

En su relato, la conductora de América, recordó que “tenía 17 años” y que él era un compañero: “Yo era muchísimo más niña. Fue una situación que yo naturalicé durante años y que ahora, un poco con todo lo que está pasando, empecé a poner blanco sobre negro y decís ´ah, pero esto que me estaba pasando estaba muy mal´”.

Asimismo, confesó las difíciles situaciones por las que pasó en ese momento: “Me tocaba, me tocaba las tetas, abajo. Me decía ´ay, qué linda´ y me tocaba”, añadió. En este sentido, recordó que hubo momentos en los que no le importaba nada y explicó: “Por ahí, estábamos por entrar a escena o salíamos del escenario. Y, cuando empecé a mirar para atrás, dije ´Dios mío, ¿qué fue eso?”.

“Ese abuso se repetía todos los días mientras yo oba al teatro”, señaló la artista. “No fue un abuso de una vez”, reveló la actriz, haciendo referencia a que fue algo que se repitió. “Yo tenía una manera de ser, que era como que eso lo frenaba”, agregó.

A pesar de vivir todos los días esa experiencia, la actriz explicó que “en ningún momento fue al productor a decirle ´me está pasando esto´" y llegó a la conclusión de que "si hubiera ido, no sé si me hubiera dado la razón a mí. Porque era un actor muy, muy importante".

La protagonista de Casado con Hijos, contó esto en el marco de muchas situaciones de violencia que se viven y teniendo en cuenta que muchas mujeres pasan día a día por esto, la mediática recalcó que en ocasiones, las mujeres "sufren un poco el abuso de poder que muchas mujeres sufren, que por ahí denuncian y no les creen", concluyó.