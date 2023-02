Feroz cruce entre Cinthia Fernández y una piquetera

No es la primera vez que Cinthia Fernández se manifiesta en contra del accionar de los grupos piqueteros que cortan la Avenida 9 de Julio y esta vez se cruzó fuerte al aire con una manifestante, quien evitó confrontar con ella.

En su edición del jueves, Nosotros a la mañana (El Trece) salió con un móvil con el cronista Santiago Zeyen mostrando la situación en la avenida y recogiendo los testimonios de los manifestantes. Y en ese contexto se produjo un altercado con la panelista Cinthia Fernández, quien suele manifestar su enojo en público y en privado con este tipo de protestas y ha tenido más de un cruce con dirigentes piqueteros.

En esta oportunidad, el movilero recogía testimonios hasta que dio con un hombre y una mujer del Frente de Organización en Lucha (FOL) que acababan de servir un desayuno que consistía en mate cocido, tortas fritas y galletitas. Según contaron, estaba financiado por la agrupación y ellos lo entregaban de manera gratuita a los manifestantes de su espacio.

Ante la consulta en off de Cinthia, el cronista preguntó por el origen de las carpas, obteniendo la misma respuesta. “Estamos acá por el recorte que está haciendo. No somos planeros, venimos a reclamar lo que nos sacaron. Nosotros trabajamos, no somos como dicen en los medios, que somos choriplaneros. Venimos a reclamar lo que es nuestro”, agregó.

Desde el piso, el periodista Juan Etchegoyen consultó si la mujer había pedido el día en el trabajo para poder asistir a la manifestación. “Todos pedimos el día, porque a nosotros nos perjudica. Encima que nos dan migajas, nos recortan”, señaló la entrevistada, que dijo trabajar en una cooperativa e invitó a quienes quieran conocer su tarea.

“No venimos por gusto, ni nos pagan. A nosotros no nos manda nadie”, siguió la mujer, cuando el notero le preguntó si era consciente de los problemas que le ocasionaban a la gente que quería circular por el centro de la ciudad. “A nosotros también nos genera problema en nuestro bolsillo. Nosotros comemos, tenemos chicos que van a la escuela. Ahora comienzan las clases y empiezan a recortarnos”, enfatizó.

“No son las migajas, están haciendo auditorías de a quiénes se le dan los planes”, opinó Cinthia desde el piso. Y cuando el cronista le trasladó la inquietud a la mujer, reaccionó ni bien escuchó su nombre. “Cinthia Fernández lo dice desde un piso, cruzándose de piernas y ganando plata”, sentenció. Al escucharla, la bailarina realizó el cruce de piernas de manera irónica, y no se quedó callada. “Trabajando, algo que vos no sabés buscar ni siquiera en el diccionario”, aseveró.

Pero la mujer, al no tener retorno, no escuchaba lo que decía la panelista y seguía con su discurso. “Nosotros salimos con el calor que hace, con el frío que hace. Hay una diferencia, hay que asesorarse bien para hablar de la gente, que no digan que somos planeros”, insistió. “Me asesoro bien y los sufrí cuatro años los piquetes de ustedes”, replicó la panelista, que en reiteradas ocasiones manifestó esta problemática, tanto en sus redes como en los diferentes programas de los que participó.

Al ver que dialogaban a través suyo, el movilero le ofreció a la piquetera ponerle auriculares para conversar directamente con su compañera. Pero la mujer se negó rotundamente: “No necesito hablar con Cinthia Fernández. No, no, no”, señaló, dando por terminada su participación en el móvil.