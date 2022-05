Facundo Arana y Romina Gaetani se reunieron y llegaron a un "acuerdo"

Hace unos días atrás, Romina Gaetani lanzó unas fuertes declaraciones sobre Facundo Arana, quien acusó de haber tenido “comportamientos violentos, pero en las últimas horas se reunieron junto a sus abogados para intentar encontrar una solución.

El lugar de encuentro fue el Faena Hotel. Se reunieron Facundo Arana, acompañado de Fernando Burlando, y Gaetani acompañada de Ignacio b. A la reunión, Arana llegó acompañada de su esposa, María Susini, quien estuvo en una habitación del hotel y no fue parte del encuentro.

En una nota para LAM, transmitido por América, Fernando Burlando e Ignacio Trimarco comentaron algunos detalles de la mediación.

“Es un encuentro armónico”, comentó Burlando, el abogado de Arana. “Están charlando y limando asperezas. Hablaron de sus ganas de hacer cosas juntos, Facundo quería explicar y comprender todo lo que había sucedido”, añadió el mediático abogado.

Trimarco resaltó que la reunión se llevó a cabo para “dejar atrás todo lo dicho”. Según Burlando, apenas se vieron, Gaetani y Arana “comenzaron a tirarse flores”.

Sin embargo, en una foto que publico el medio Infobae se los ve muy cerca charlando.

Luego Ángel de Brito quiso saber cómo había sido el momento en que se vieron frente a frente, y el doctor Trimarco tomó la palabra. “Se dieron un abrazo, con mucho cariño, mucho afecto, son amigos de hace muchos años; justamente están charlando y limando las asperezas, lo que le pudo haber molestado a uno o al otro”, aseguró el abogado de Gaetani.

“Es muy positivo para los dos esto me parece. Por supuesto que son circunstancias dolorosas para ambos, pero me parece importante destacar el diálogo, que se pueda resolver y continuar”, resumió. Y anticipó: “Una vez que terminemos haremos una declaración pública, y a partir de la reunión, cada uno hará lo que mejor le parezca”.

En un diálogo previo con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez, el abogado de la actriz había confirmado que había “una intención de acercarse” en ambas partes. “Queda una amistad que existe, y de hecho, Romina sostiene que volvería a trabajar con él, pero eso no quita que se sintió afectada”, explicó. “Hasta ahora, no hay acciones judiciales porque no hay interés en hacerlo, porque Romina lo sigue considerando su amigo y lo lamenta muchísimo, está dolida, pero eso no quita ni su amistad, ni que necesita resolver esta cuestión”.