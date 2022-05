Facundo Arana rompió el silencio y habló de las violentas acusaciones de Romina Gaetani

Después de que Romina Gaetani conmoviera al mundo del espectáculo al acusar a Facundo Arana de haber tenido "actitudes violentas" con ella, el actor salió al cruce de sus palabras y anunció que puso el tema en manos de sus abogados porque "esto no se banaliza y ya estoy analizando que pasos voy a tomar de acá en adelante".

Arana se comunicó con Luli Fernández, la sorprendente panelista de Socios del Espectáculo, quien aclaró que lo conoce "por temas que no tienen que ver con el espectáculo. Tenemos algún tipo de vínculo, es verdad. Lo que sorprendió que es me mandó algún mensaje pero después me llamó, porque él quería hablar directamente conmigo".

"El me dijo muchas cosas. ¡Muchas cosas! Pero como me pidió que me las guardara y que tuviera reserva, voy a cumplir con mi palabra que le di, y no lo voy a decir. Pero sí me permitió decir algunas cosas. Por ejemplo, que para él las palabras de Romina fueron sorpresivas, pero también que le provocaron un gran dolor", aseguró Luli ante la atenta mirada de los conductores y de sus compañeras.

"El me dijo "esto me duele mucho porque a Romina siempre le quise. Honestamente, teníamos una relación de gran confianza y de decirnos un montón de cosas hasta en broma, pero de verdad que no tengo registro haberle dicho la frase que ella menciona". Según contó Gaetani en LAM, en una fiesta de Paparazzi que se desarrolló en Córdoba, Arana se le acercó al oído y le dijo "tanto lío por una puta falopera".

"Repito, Facundo no tiene registro de haberle dicho eso a Romina", siguió Luli, para después señalar, también con contundencia, que Arana le remarcó que "Este tema no se banaliza y para mi es muy importante, no es una cuestión menor. Entonces yo ya puse el tema en manos de mis abogados, y todas las comunicaciones que voy a dar serán a través de ellos. Dificilemente me van a ver dando una nota o hablando públicamente acerca de esto".

Sobre el final de su testimonio, Luli aseguró que Arana "también me dijo "yo no importo, yo no soy el importante acá. Los que son importantes son mi mujer y mis hijas, que ya son grandes y entienden todo de lo que se habla en los medios. Entonces lo que quiero hacer es protegerlas y cuidarlas a ellas. Tuve y tengo un gran cariño y respeto por Romina".