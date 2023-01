Estrena 'The last of us', la serie de HBO basada en un videojuego

En la noche de este domingo, estrena a través de HBO y su plataforma HBO Max, el primer episodio de la serie The last of us, que se perfila como una de las grandes apuestas de la compañía en este 2023.

Protagonizada por el chileno Pedro Pascal y Bella Ramsey, la ficción está adaptada de una de las franquicias de videojuegos más exitosas de PlayStation.

Craig Mazin (Chernobyl) y Neil Druckmann (cocreador de los juegos) dirigen los nueve capítulos de la primera temporada de la serie.

Según la sinopsis oficial, The last of us, "tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir".

Si bien no se confirmó oficialmente cuando saldrán los nuevos episodios, seguramente, el resto de los capítulos se estrenarán cada domingo.