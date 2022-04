Escribió un artículo científico mientras actuaba para Friends

El cast de Friends.

El 22 de septiembre de 1994 se estrenó por la cadena NBC 'Friends', una serie sobre la vida de cinco amigos neoyorkinos que duró diez temporadas y que catapultó al elenco entero a una fama que aún perdura.

La serie ha sido muchas veces comparada con otros éxitos televisivos e incluso cuestionada debido a que muchas de la temáticas abordadas hoy serían inadmisibles en televisión. Sin embargo, miles de fanáticos consumen la serie, compran su merchandising y pueden recitar de memoria algunos de los párrafos de la creación de Marta Kauffman y David Crane.

En este contexto, no sorprende que los actores de la tira sigan generando noticias a diario y este es el caso de Lisa Kudrow, la actriz que debido a su interpretación de Phoebe Buffay y su gemela Úrsula fue nominada a los Globos de Oro, ganadora de un Emy y de dos premios del Sindicato de Actores.

Si bien la vida del elenco completo es pública, hay un dato sobre Lisa que poco se conoce y es que la actriz estudió biología en el Vassar College de Nueva York y debido a que su padre, Lee Kudrow, es un reconocido neurólogo, compartió con él una investigación acerca de si ser diestro o zurdo afectaba a las migrañas.

El artículo científico de los Kudrows puede ser encontrado en la referencia del diario Messinger, HB.,Messinger, M.I, Kudrow,L.V.1994.Handedness and headhead. Cefalagia 14,64-67 y fue publicado en 1994, el mismo año que la exitosa serie se estrenó.

En mayo de 2021, HBO MAX aprovechó los 20 años del show para anunciar la llegada de las 10 temporadas a su plataforma y lo hizo con un especial que contó con el cast completo y múltiples invitados especiales.

Lisa Kudrow, quien además es cineasta, productora y escritora, habla fluidamente el idioma francés.

Actrices famosas que han publicado artículos científicos

Natalie Portman

Estudió psicología en Harvard y su gusto por la ciencia la impulsó a publicar dos artículos científicos escritos bajo su nombre real, que es Natalie Hershlag. Los artículos hablan sobre cómo la memoria afecta la concentración de hemoglobina en el cerebro y sobre cómo los desechos biodegradables son capaces de generar energía.

En cuanto a psicología, logró demostrar la permanencia de objetos en los bebés sin que éstos los puedan ver.

Mayim Bialik

La actriz de The Big Bang Theory es licenciada en neurociencia, tiene un título en estudios hebreos y obtuvo un doctorado en neurociencia por la Universidad de Los Ángeles, California, en el año 2007. Su tesis fue sobre la regulación hipotalámica en pacientes con Trastorno Obsesivo - Compulsivo y el Síndrome de Prader-Willi.

Actualmente, Bialik se encarga de impulsar la educación en ciencia, tecnología y matemáticas a las mujeres interesadas en el tema.

Kristen Stewart

La ex Crespúsculo, es una apasionada de la Inteligencia Artificial, por lo que en el 2017, cuando dirigió el cortometraje 'Come Swim', publicó un manual llamado 'Bringing Impressionism to Life with Neural Style Transfer in Come Swim' que habla del efecto 'Style Transfer', una técnica capaz de redibujar con algoritmos una imagen con la estética de otra imagen distinta.