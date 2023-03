¿Cuáles serán los shows musicales de los Oscar 2023?

Sofia Carson y Diane Warren cantarán en los Oscar 2023

En la noche de este domingo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entregará los Premios Oscar a lo más destacado del cine en el último año.

Con muy buenas películas ternadas y la esperanza puesta en Argentina 1985, que podría conseguir el tercer Oscar de la historia para nuestro país, la 95 edición de los galardones será un gran evento.

Pero más allá de la premiación, habrá shows musicales de algunos de los artistas nominados a quedarse con la estatuilla a 'Mejor Canción Original'.

Las presentaciones ya confirmadas para la 95ª entrega de los galardones son las de Rihanna con Lift Me Up de Black Panther: Wakanda Forever; Sofia Carson y Diane Warren con Applause de Tell It Like a Woman; Stephanie Hsu, David Byrne y Son Lux con This is a Life de Everything Everywhere All at Once; y Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava con Naatu Naatu de la película RRR.

En esa categoría también se encuentra Hold My Hand, el tema que Lady Gaga interpretó para la película Top Gun: Maverick. Pero la artista no pudo confirmar aún su participación en la noche más importante del cine mundial porque está en pleno rodaje del largometraje Joker 2, junto a Joaquin Phoenix.

Quien también formará parte de la entrega será Lenny Kravitz para el momento “In memoriam” cuando rinden homenaje a los miembros de la industria cinematográfica que ya no están.