Chano despertó luego de una semana de estar en terapia intensiva

El viernes 17 de febrero, el cantante y exlíder de Tan Biónica, Chano Charpentier, fue hospitalizado de urgencia en el Sanatorio Otamendi debido a una infección y una posible mala ingesta de sus medicamentos, lo que lo llevó a permanecer intubado y recibir antibióticos.

En las últimas horas, trascendió que el cantante recuperó la conciencia y que su fiebre desapareció del grave cuadro que afectó su salud durante la semana.

Marina Charpentier, su madre, en declaraciones radiales, habló sobre la salud de su hijo y manifestó que sigue en terapia intensiva y entubado, pero estable. A pesar de las sospechas iniciales, se garantiza que el ingreso de Chano al hospital no fue por una recaída en su adicción a las drogas, ya que su examen toxicológico dio negativo.

Marina también destacó que Chano "está en tratamiento permanente y recibe terapia de grupo e individual. Ve al psiquiatra cada 15 días y se le realiza una prueba de orina periódica para verificar si está limpio, y siempre le dio negativo".

Además, dijo que "la falta de consumo de drogas no significa que no pueda seguir siendo una persona sensible, especialmente dada su experiencia y lucha contra la enfermedad".

Actualmente, está estable y recuperó la conciencia. Se descartó una recaída en su adicción a las drogas y se constituyó que está en tratamiento permanente y recibe apoyo psicológico regular.