Cazzu se burló de México por caer ante Argentina y la insultaron en un show

La rapera argentina Cazzu, fue noticia en las úiltimas horas y se metió en el ojo de la tormenta debido a que en un show se burló de la derrota de México contra Argentina.

Según trascendió, la artista hizo un comentario que no cayó muy bien y el momento quedó grabado por el público que estaba presente en el lugar, en el que se observa la incomodidad de la artista. En ese momento, la cantante se animó a ironizar con el triunfo de su país que finalmente clasificó a octavos de final, pero siendo la mayoría de los fans oriundos de México, se escuchó un gran abucheo en todo el lugar.

"Están tristes porque perdieron, ¿no?", comenzó la artista. Ante el abucheo generalizado, buscó llevar calma: "No, loco. Aguante México, ¿qué onda? El que no banca a la Selección de México, no salta, eh. El que no salta es de Argentina, no de México".

Como se comenzaron a escuchar insultos por lo dicho, Cazzu decidió cambiar la canción siguiente para que puedan saltar. "Los mexicanos orgullosos de México van a saltar bien arriba, que se escuche hasta Qatar".

Finalmente arrepentida por su exabrupto: "Quiero decirles que jamás los ofendería. Así como ustedes se sienten cuando alguien habla mal de ustedes en su día normal y se les rompe el corazoncito, me pasa igual”.