El presidente de Ucrania negó, después de varias horas de mutismo, las acusaciones de Rusia, que culpó encendidamente a Kiev de un ataque con drones, en la periferia del Kremlin.

Negación ‘rotunda’ de participación en el ataque

"No atacamos a Putin. Se lo dejamos al tribunal". Así fue la afirmación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respecto a si su país estaba detrás del ataque con drones contra el Kremlin. La “negación de participación alguna” la realizó durante una visita sorpresa a Helsinki (Finlandia), con motivo de una cumbre de los países nórdicos, quienes reafirmaron su apoyo a Kiev.

"No atacamos a Putin o a Moscú. Nosotros luchamos en nuestro territorio. Estamos defendiendo nuestros pueblos y ciudades. No tenemos suficientes armas para esto. Por eso no las usamos en ninguna otra parte. Para nosotros, ese es el déficit que no podemos gastar. Y no atacamos a Putin. Se lo dejamos al tribunal (Corte Penal Internacional)", declaró Zelenski.

Apoyo de la ‘Europa nórdica’

En la "cumbre nórdico-ucraniana", tal cual fue presentada por la diplomacia de Helsinki, los líderes de Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega e Islandia expresaron su apoyo económico y militar a Ucrania y enfatizaron que solo puede haber paz en los términos del país que “fue agredido desde un principio”.

Zelenski junto a los líderes de los países nórdicos

Pedido de reconocimiento a la OTAN

Respecto a las aspiraciones de Ucrania de entrar en la OTAN, Zelenski reconoció tener presente de que es "imposible" que su país sea aceptado mientras dure la guerra, pero pidió a sus aliados "una declaración política de común acuerdo", que ofrezca a Kiev una perspectiva concreta sobre su adhesión y que reconozca su condición de "miembro de facto" de la alianza, debido al esfuerzo demostrado por Ucrania para defenderse.

A su vez, Zelenski felicitó a Finlandia por su reciente adhesión oficial a la OTAN y confió en que Suecia sea admitida lo antes posible, convirtiéndose así en su trigésimo segundo país miembro.

“Ucrania tiene que ser el trigésimo tercero", aseveró Zelenski al final de sus declaraciones ante los medios de prensa.