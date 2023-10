Un fallo histórico avala un salario mínimo para trabajadores de apps de deliverys

El juez interino de la Corte Suprema de Nueva York, Nicholas Moyne, rechazó una propuesta de las empresas Uber, DoorDash y Grubhub para bloquear la ley que fija un salario mínimo para los trabajadores de plataformas de delivery. Así, la normativa entrará en efecto.

Hasta ahora, los trabajadores de estas compañías eran tratados como contratistas independientes y no como trabajadores en relación de dependencia.

El pago de un salario mínimo a los repartidores ya había sido aprobado por la Justicia neoyorquina el 12 junio, pero una presentación judicial frenó su aplicación. Las firmas argumentaban que esta propuesta subiría los costos de los restaurantes e impactarían en los consumidores.

El fallo del juez Moyne ordenó que las empresas Uber Technologies Inc. (UBER), DoorDash Inc. (DASH) y Grubhub Inc. tendrán que pagar a los repartidores de comida que trabajen en la ciudad de Nueva York, casi 18 dólares por hora trabajada. La resolución también indica que, en caso de que se pague por envío, el minuto trabajado costará 50 centavos de dólar.

Nueva York también regula Airbnb

Nueva York emitió una nueva legislación con la que restringe al máximo la actividad del alquiler con motivos vacacionales. La medida se publicó el 5 de septiembre y significa uno de los golpes más duros para el sistema de arriendo por internet.

La decisión contempla, incluso, que los turistas tengan que convivir con el propietario en el mismo departamento, por lo que los abogados de Airbnb ya trabajan en una gran cantidad de demandas, ya que el veto de la ciudad de Nueva York puede hacer que otros destinos del mundo sigan con su ejemplo.

La empresa Airbnb oferta cerca de 14 millones de alojamientos, y esta medida hace tambalear toda una industria de alquileres. En ciudades turísticas como París, Madrid o Barcelona, las plataformas similares afectan el arriendo tradicional: miles de médicos, profesores, funcionarios públicos y estudiantes no encuentran lugar para alquilar, precisamente por la proliferación del sistema temporario. Pocos son los que prefieren tener inquilinos por un largo tiempo, cuando en un par de meses pueden obtener ganancias mayores.