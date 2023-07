El legendario Tony Bennett falleció en la ciudad de Nueva York, su ciudad natal. No se indicó una causa específica de su deceso, pero el compositor y cantante fue diagnosticado con Alzheimer en 2016. Su estado de salud se mantuvo en reserva hasta hace unos días, donde se conoció un agravamiento de sus funciones vitales.

Larguísima trayectoria

Durante su trayectoria, que se extendió durante ocho décadas, Bennett vendió millones de discos y ganó 20 premios Grammys, incluyendo uno por todo su recorrido musical.

Bennett se volvió famoso por temas como “The Way You Look Tonight”, “Body and Soul” y “I Left My Heart in San Francisco”.

La estrella, a lo largo de su carrera, colaboró con figuras de la talla de Lady Gaga, Aretha Franklin, Amy Winehouse y el mítico Frank Sinatra, quien lo llamó “el mejor cantante en el mundo del espectáculo".

Sus inicios, su ascenso y caída

Bennett llegó al mundo como Anthony Dominick Benedetto, en el seno de una familia de inmigrantes italianos, Bennett tenía tan solo 10 años cuando murió su padre, un hecho que complicó la situación económica familiar.

Siendo adolescente, se convirtió en un mesero que animaba a sus clientes dedicándoles algunas serenatas. Poco después, se inscribió en la Escuela de Arte Industrial de Nueva York para estudiar música y pintura.

Sus aspiraciones artísticas se vieron interrumpidas, cuando fue reclutado por el ejército de EE.UU. en 1944 para luchar en la ofensiva de Francia y Alemania cerca del final de la II Guerra Mundial. “Era un asesinato legalizado”, dijo en una entrevista, mucho tiempo después.

Al retornar a su país, continuó con su carrera de cantante, primero bajo el nombre de Joe Bari, y el éxito le tocó la puerta en 1951 con la canción “Because of You”, que le dio su primer puesto número uno. Poco después, se volvió un ídolo de las adolescentes de esa época y lanzó su primer álbum en 1952.

Bennett con el mítico Frank sinatra

Figuró repetidas veces en las listas de éxitos en EE.UU., con presencias destacadas en distintas décadas, con hits como “Blue Velvet” y “Rags to Riches”.

Ganó 20 premios Grammy

El ídolo se ganó la reputación por hacer temas atemporales y componer canciones para espectáculos y grandes bandas. Sin embargo, con el ascenso de los Beatles y los Rolling Stones en Norteamérica, su relevancia comenzó a desvanecerse.

Adoleció problemas personales, incluidos el final de dos matrimonios convulsos y problemas de consumo de drogas. Igual, siguió cantando y grabó dos discos con el pianista Bill Evans.

Resurgimiento

Tras sumar a su hijo Danny como su manager, su decadencia dio un vuelco.

Su álbum de 1986, “The Art of Excellence”, le dio un nuevo impulso a su carrera, regresando de las Vegas a Nueva York. Le siguió “Perfectly Frank”, un tributo a su referente musical, Sinatra, y el tema encabezó la lista de éxitos y su participación en el MTV Unplugged le dio a Bennett el Grammy al álbum del año.

El artista disfrutó de una nueva ola de éxitos en las décadas de 1980 y 1990, cuando le llovieron más premios Grammy, ya en sus 60 años.

Cuando se le preguntaba sobre la edad de su público, respondía: “No me preocupa si quien me escucha es viejo o joven. De hecho, no me interesan los jóvenes en absoluto”.

“La música no tiene categoría, es buena o no lo es, y yo canto buenas canciones, grandes canciones, escritas por los mejores compositores de canciones. Es ese tipo de calidad lo que las hace durar. Créeme, la gente va a cantar esas canciones para siempre”, afirmaba Tony.

Colaboró con numerosos artistas mucho más jóvenes, incluyendo a Amy Winehouse, Queen Latifah y Diana Krall, así como con estrellas icónicas como Paul McCartney, Elton John y George Michael en el álbum de 2006 “Duets: An American Classic”.

En 2014, su álbum con Lady Gaga “Cheek to Cheek” lo ubicó como el cantante vivo de más edad en alcanzar el primer puesto de las listas en EE.UU., rompiendo otro récord.

Junto a Lady Gaga al final de su carrera

Cuatro años después de que le diagnosticaran Alzheimer, Bennett hizo su actuación final junto a Lady Gaga. “La vida es un regalo, incluso con Alzheimer”, escribió en las redes sociales. Después fue aminorando sus apariciones públicas, hasta casi desaparecer de la lente del espectáculo estos últimos dos años.

Se fue un grande, a seguir cantando, ahora sentado en la mesa de Sinatra. Un lujo que pocos artistas pueden darse.