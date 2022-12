Semifinal caótica: faltan tickets y la reventa presenta precios estrafalarios

El Mundial de Fútbol Qatar 2022 va llegando a su fin. Quedan apenas seis días para el partido final, pero esto no significa que los problemas queden atrás, ya que las hinchadas de los equipos que todavía deben jugar (Marruecos, Croacia, Francia y Argentina) tienen que enfrentarse a varias complicaciones.

En el caso de Argentina, es uno de los países que más hinchas tiene en el país asiático. Hasta el cierre de la fase de grupos habían ingresado a Qatar unos 20.000 pasaportes argentinos, aunque esta cifra es inexacta, debido a que se presume que muchos de ellos cuentan con doble nacionalidad y podrían haber elegido su otra documentación para evitar demoras en migraciones. Si bien el gobierno qatarí demora un poco en procesar la información, se estima que llegaron allí unos 30.000 albicelestes.

Sin embargo, a este número hay que sumarle los que llegarán en las próximas horas. De hecho, en menos de 24 horas se agotaron los pasajes para los tres vuelos promocionales que abrió Aerolíneas Argentinas.

Esto trae aparejado el primero de los problemas: no hay entradas para los próximos partidos. Puede verse a argentinos por las calles de Doha haciendo contacto con cualquier persona y preguntando casi lo mismo: "¿Hay entradas?". Las bocas para conseguir tickets son a través del sitio oficial de la FIFA, o en la reventa que el mismo organismo controla tanto en su página web o en el centro montado en la capital qatarí para este mismo efecto.

La posibilidad de conseguir una entrada puede darse porque algún hincha de otro equipo decidió dar de baja a su ticket y lo ponga a la venta de manera legal, al precio que indica el organismo. Por esto, para muchos no queda otra que encontrar una entrada en el mercado paralelo, lo cual, aunque esté prohibido, es fácil de encontrar en las puertas de los estadios a los hinchas con mensajes en su celular que dicen "I need a ticket" (Necesito una entrada).

La reventa de entradas supone también un aprovechamiento por parte de los que las venden. Se habla de cifras superiores a los u$s 1.000, algunas rondan los u$s 2.000. El precio oficial de la FIFA para las semifinales varía entre los 360 y los 960 dólares.

El martirio del alojamiento

Muchos hinchas denunciaron un detalle grave: no se les permitió renovar el hospedaje. Desde la cuenta de Instagram Barwa Argento comunicaron que algunos argentinos a los que se les terminaba la reserva en las habitaciones habían tratado de extender la estadía, pero no se les permitió. "Dejan tirados a cientos de argentinos que no pueden renovar la estadía en el Barwa Barahat Al Janoub. Una vergüenza lo que están haciendo", expresaban desde ese grupo.

Ese lugar tiene el precio más reducido que proponía la FIFA, y el problema radica en que las autoridades pretendían reducir la cantidad de pasajeros por un tema económico. La organización del Mundial puso micros gratuitos que llevaban a los hinchas hasta el Barwa desde la última estación de metro. Tras algunas horas de tensión, y luego de la ayuda consular que les brindaron, finalmente pudieron quedarse en ese sitio.