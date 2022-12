Se puso en venta un vuelo para ver a la Selección en la final y se agotó en minutos

Argentina se clasificó a la final del mundial de Qatar 2022 y todo el país salió a festejar el triunfo. Con mucha alegría y fervor las calles y puntos icónicos del país se llenaron de gente que fue a alentar a la Scaloneta. Otros tantos, desafiando el tiempo y con mucha ilusión tomaron la decisión de ir a alentar a la albiceleste a Doha y se encontraron con una opción que ofreció Aerolíneas Argentinas, pero que se agotó en tiempo récord.

Esta posibilidad se trató de un vuelo de ida de emergencia a Qatar para el domingo. Según se precisó, el avión parte del aeropuerto internacional de Ezeiza el viernes a las 8.20 de la mañana. El viaje dura 20 horas y 10 minutos. Tras una breve escala llega a Doha, Qatar, el sábado a las 10.30, justo a tiempo para acomodarse en algún alojamiento de la zona y buscar una entrada para el encuentro.

A pesar de que el vuelo no era nada barato, en pocos minutos yano quedaba ninguno. El precio alcanzó los $ 1.450.241. El valor para adulto era de $ 694.022, con una suma adicional de impuesto por $ 756.318,40.

Una hora después de que finalice el partido, los pasajes ya no estaban en los motores de búsqueda y desde la empresa aseguraron a medios locales que el vuelo estaba "publicado hace varios días" y que a la tarde "se vendieron 170 de los 280 tickets restantes en solo media hora".

Las entradas: una misión imposible

Cabe destacar que conseguir entradas tampoco es fácil. Para la semifinal contra Croacia, la FIFA abrió la ventanilla virtual, pero la demanda superó las espectativas y colapsó. Es por eso que se maneja todo por reventa, algo que hace que el precio suba: las más baratas (categoría 3) costaban US$ 357. Las de categoría 2 ascendía a US$ 660. Y en lo más alto, la categoría 1, el precio se iba por las nubes: US$ 955.