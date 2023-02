Reino Unido requerirá un permiso a los que quieran visitarlo

El gobierno de Reino Unido confirmó que lanzará un nuevo sistema de autorización electrónica para los países exentos de visado. Este se conoce como ETA y fue anunciado por Priti Patel, ministra del Interior del Reino Unido.

¿Cuándo entra en vigencia y cómo funciona?

Todavía no se confirmó, pero desde el gobierno británico aseguraron que entrará en funcionamiento desde 2024 pero tendrá vigencia plena en 2025. Sacar el permiso será obligatorio antes de arribar a Reino Unido. Para eso se debe entrar en el sitio web oficial. donde se presentarán datos básicos personales, del pasaporte y cierta información de seguridad por medio de un formulario online. Las solicitudes de procesarán de manera automática salvo que se deban analizar casos complejos, que terminarán en manos de funcionarios.

Cómo afecta a Argentina

Actualmente, los viajeros de nuestro país no requieren de visa para ingresar al Reino Unido. Sin embargo, tendrán que tramitar el ETA para poder viajar. Esta requerirá un pasaporte válido (no vencido), un correo electrónico y el pago de la tarifa (que todavía no fue anunciada) por medio de una tarjeta de crédito.

Los pasajeros recibirán entonces su autorización donde estarán indicadas las condiciones de estadía que deben respetar. Será muy importante no exceder la validez del permiso.

¿Entonces no hace falta visa?

Para turismo no, pero hay dos casos en los que se debe tramitar: si el pasajero va a trabajar al Reino Unido o si va a estudiar. Ir a hacer negocios o turismo no requiere de visado, pero si la estadía será prolongada por motivos académicos o laborales, es necesario ingresar a las webs oficiales de Reino Unido para solicitar la autorización necesaria.