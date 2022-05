¿Por qué hoy se festeja el Día de Star Wars en el mundo?

El cuatro de mayo, los fanáticos de Star Wars inundan las redes con saludos y festejos. Esto se debe a que ese día se conmemora el Día de Star Wars. Pero:

¿Por qué el 4 de mayo?

“May the fourth be with you” (que el cuatro de mayo te acompañe) suena increíblemente parecido a la famosa frase de Star Wars “may the Force be with you” (que la Fuerza te acompañe). Con ese juego de palabras nació el Día de Star Wars.

¿Cuándo comenzó esta idea?

“Aunque usted no lo crea”, parafraseando al famoso programa, todo comenzó con Margaret Tatcher. El 4 de mayo de 1979, poco menos de dos años después de que Star Wars saliera en los cines, la conservadora ganó las elecciones y se convirtió en la Primera Ministra británica. El partido conservador publicó en el diario London Evening News una felicitación donde decía: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations” (Que el cuatro de mayo te acompañe, Maggie, Felicitaciones). Sin embargo, al día de hoy muchos consideran que esto es un mito y, si bien hay supuestas fotos de la publicación, muchos las ponen en duda.

El Conde Pátula era un personaje de dibujos animados inglés que, por un error en un ritual, se convierte en el primer vampiro vegetariano de la historia. En el capítulo 14 de la primera temporada, se encuentra con un superhéroe que le pregunta la fecha. Cuando el Conde le responde que es el 4 de mayo, el otro le desea “may the fourth be with you”. A partir de ahí, y durante varios años, la frase fue utilizada en distintos libros y hasta en el Parlamento británico.

El primer festejo del Día de Star Wars que se registra fue en 2011 en Canadá. En el Toronto Underground Cinema se celebró un concurso de preguntas y respuestas y también uno de cosplay. El evento se repitió al año siguiente y las redes sociales comenzaron a difundir la idea a nivel global.

¿Y Disney cuándo se unió a los festejos?

A fines de 2012, la empresa del ratón más famoso compró todos los derechos de la franquicia Star Wars. Desde el 2013 comenzó a fomentar la fecha y las celebraciones, que ya se producen a nivel global por parte de los fanáticos.