El vuelco terminó con la vida de siete personas

Un trágico accidente vial en rutas brasileñas dejó siete muertos, cinco de ellos eran argentinos.

Aún se desconocen las causas por las que un micro que circulaba desde la ciudad de Florianópolis (Brasil) hacia Foz de Iguazú (Paraná), descarrilló y cayó a un barranco en la ruta BR-277.

El sitio en el que ocurrió la tragedia vial (Foto: Gentileza Reprodução RPC).

La Policía brasileña sigue investigando todas las pistas que permitan aclarar cómo sucedió el hecho pero un reciente testimonio de un pasajero, apuntó contra el chofer y su responsabilidad.

Entre las cinco víctimas mortales argentinas, se encuentra un niño de 3 años.

Alexandro de Oliveira Gamaro, uno de los 48 sobrevivientes, acusó al conductor del bus de “quedarse dormido” antes de que la unidad se saliera de la ruta y provocara un accidente que dejaría muertos y heridos.

Gamaro indicó que luego de increpar al conductor del micro, este le aseguró haberse dormido; “Sé que no lo hizo a propósito”, dijo.

“El autobús se volcó a nuestra derecha, yo estaba junto a la ventana, no me hice daño porque me agarré al asiento, pero no me di cuenta de lo que estaba pasando. Mi amigo de al lado rompió la salida de emergencia, y él y yo comenzamos a sacar a la gente. Nos bajamos de atrás del bus y subimos por un barranco”, destacó el brasileño en diálogo con O’Globo.

El sobreviviente detalló que se encuentra junto al resto de los pasajeros -que lograron salir con vida del accidente - en un hotel de Irati, en la región central del estado de Paraná y a la espera de poder recuperar las pertenencias que se extraviaron en el vuelco del micro.

Alexandro de Oliveira Gamaro, uno de los sobrevivientes del accidente (Foto: Gentileza Reprodução RPC)

El ómnibus de la tragedia

El autobús transportaba a 54 pasajeros, incluyendo al menos a 14 argentinos y varios paraguayos, franceses y alemanes. Partió de la ciudad de Florianópolis en el estado de Santa Catarina con destino a Foz de Iguazú, Paraná.

El vuelco fatal se cobró la vida de un pequeño de tres años y su madre pero también la de cuatro hombres y otra mujer.

Aproximadamente 20 personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a centros de salud ubicados en la región central de Paraná.

En cuanto a los cuerpos, se comunicó que fueron enviados al Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

El lunes se registró otro accidente de autobús, en Mina Gerais, en el que viajaba un equipo juvenil de fútbol y resultó en el que murieron cuatro personas, entre ellas tres adolescentes de 14 a 17 años. Además, hubo 29 personas heridas que fueron llevadas a hospitales locales para recibir atención médica.