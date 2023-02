En un trágico accidente falleció una argentina y su hijo

Un autobús desbarrancó en Brasil y como resultado una turista argentina y su hijo de tres años fallecieron. El trágico hecho ocurrió en la madrugada sobre la ruta BR-277. El micro trasladaba un contingente desde Florianópolis.

Los pasajeros

En el autobús viajaban turistas de distintas nacionalidades. A bordo se encontraban, además de las víctimas argentinas, franceses, alemanes y paraguayos. De los 54 pasajeros, siete perdieron la vida mientras que 22 resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales del Estado de Paraná. El accidente ocurrió a 300 kilómetros al noroeste de Florianópolis.

Según trascendió, el padre del niño argentino también se encontraba en el vehículo y abandonó el lugar del accidente, antes de la llegada de los equipos de rescate, buscando socorrerlo pero el menor ya había fallecido.

El accidente

Mientras la policía investiga el suceso, la empresa Viação Catarinense, dueña del vehículo, lamentó el hecho y aseguró que colaborarán con las autoridades locales en la asistencia a los damnificados. Al mismo tiempo, la compañía destacó su "compromiso con la seguridad".

Wesley Vinicius, encargado de investigar el accidente de un autobús en la BR-277,comentó: “Como no hay marca de frenado aquí en la carretera, lo que descarta la posibilidad de una posible colisión. Hasta entonces, debido a la hora del accidente, que era la 1:50 de la mañana, planteamos la hipótesis de una probable pérdida de control del vehículo, lo que provocó el accidente. Pero igual daremos pasos para poder esclarecer el caso”.

Uno de los pasajeros comentó que el conductor había cambiado de carril en un par de ocasiones y luego le confesó: “No te voy a mentir, estaba cansado, me dormí y me dormí y me salí de la carretera’.