Papa Francisco: "Estoy dispuesto a todo para que no haya una sola muerte más en Ucrania"

Al tiempo que el papa Francisco trata su dolencia en la rodilla derecha, que le obligó a cancelar varias actividades —entre ellas, una audiencia con el canciller Santiago Cafiero—, habló sobre la invasión en Ucrania y sostuvo que está dispuesto "a hacer todo para frenar la guerra".

Casi se cumplen dos meses del inicio del conflicto bélico, pero el sumo pontífice siempre se mantuvo cauto en sus declaraciones y, de hecho, nunca habló de menera directa sobre Rusia ni tampoco sobre Vladimir Putin, su presidente.

En diálogo con La Nación, señaló: "Un papa nunca nombra a un jefe de Estado ni mucho menos a un país, que es superior a su jefe de Estado".

No obstante, aseguró que "el Vaticano no descansa nunca" y que trabajan en gestiones de mediación: "Los intentos no cesarán nunca".

Cerca de él, dos cardenales confesaron que esperan que en los primeros días de mayo termine gran parte de la guerra en Ucrania, si no la guerra misma.

Consultado sobre su visita a la embajada de Rusia en el Vaticano, a la cual asistió solo, confesó que fue una decisión tomada "en una noche de vigilia, pensando en Ucrania. Está claro, para quien quiere verlo bien, que estaba señalando al gobierno que puede poner fin a la guerra en el próximo instante".

"Quisiera hacer algo para que no haya una sola muerte más en Ucrania. Ni una más. Y estoy dispuesto a hacer todo", remarcó el Papa.

Una guerra "anacrónica"

Por otro lado, mantuvo su postura y solidaridad con el pueblo ucraniano, recordando que su gesto de besar públicamente su bandera era "de solidaridad con sus muertos, con sus familias y con los que sufren emigración".

"Toda guerra es anacrónica en este mundo y a esta altura de la civilización", sostuvo, dejando por sentado que no existen justificaciones válidas para avanzar con estos combates.

También indicó que no puede hacer nada "que ponga en riesgo objetivos superiores, que son el fin de la guerra, una tregua o, al menos, un corredor humanitario. ¿De qué serviría que el Papa fuera a Kiev si la guerra continuara al día siguiente?".

En última instancia, consultado sobre una posible visita a la Argentina, Jorge Bergoglio mostró incertidumbre: "Deben coincidir varias circunstancias, pero quiero volver a ver el país, porque nunca lo olvidé".