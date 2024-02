Tal como solicitó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Israel decidió enviar negociadores a El Cairo para mantener conversaciones de tregua. Sin embargo, las exigencias del grupo terrorista Hamás fueron tildadas de “delirantes”por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El mandatario expresó que Israel no cederá a los "dictados internacionales" acerca de la creación de un Estado con los palestinos. En ese sentido, aseguró que esto solo se puede alcanzar con negociaciones directas y sin condiciones previas.

Las conversaciones, que se realizaron en Egipto con la mediación de ese país y de Qatar, tuvieron como objetivo la liberación de los rehenes israelíes a manos de Hamás y el alto al fuego en Gaza. Sin embargo, luego de su finalización el martes, no han dado un resultado concluyente.

Cuando se le consultó a Netanyahu el motivo por el cual los negociadores no habían regresado para continuar las negociaciones, este contestó: "No conseguimos nada, salvo las delirantes exigencias de Hamás". Luego, explicó que estas incluían el fin de la guerra, liberar a terroristas de Hamás de las prisiones israelíes y más condiciones relacionadas al conflicto en Jerusalén respecto al Monte del Templo en el judaísmo y el Noble Santuario en el islam.

A continuación, agregó que los representantes israelíes en El Cairo "se sentaron y escucharon y no hubo ningún cambio. Quería decir ni un milímetro, pero no hubo ni un nanómetro de cambio". Por ese motivo, consideró que no había razones para que volvieran "hasta que veamos un cambio".

"Israel, bajo mi liderazgo, seguirá oponiéndose firmemente al reconocimiento unilateral de un Estado palestino", explicó respecto a otro de los requisitos de Hamás. "Sólo se puede llegar a un acuerdo mediante negociaciones directas entre las partes, sin condiciones previas".