Comienzan a conocerse más detalles escabrosos de la llamada asesina de la cuna. La enfermera neonatal fue sentenciada a cadena perpetua por un tribunal del Reino Unido, indicada como la responsable de llevar a la muerte a 7 recién nacidos y poner en riesgo la vida de otros 10 menores.

Testimonios que conocen la luz

"Actuó de una manera totalmente contraria a los instintos humanos normales que son cuidar a los bebés y en violación flagrante con la confianza que todos los ciudadanos depositan en los profesionales de la salud", declaró el juez James Goss, al momento de condenar a vivir tras las rejas, de por vida, sin posibilidad de libertad condicional a Lucy Letby (33), una enfermera británica que sembró la muerte en la unidad neonatal del hospital donde trabajaba.

La enfermera neonatal, Lucy Letby

La mujer, descrita por los fiscales acusadores como "fría, calculadora, cruel y tenaz", se convirtió en la asesina de niños más prolífica en la historia moderna del Reino Unido.

El Modus Operandi de la homicida

De acuerdo a los detalles del caso que van conociendo la luz pública, la asesina en serie se desempeñaba en el pabellón de cuidados intensivos, dentro de la unidad neonatal, del hospital Countess of Chester, en el noroeste de Inglaterra, lugar donde se produjeron los homicidios entre junio de 2015 y junio de 2016. Letby abordaba a los recién nacidos, después de que sus padres se marchaban y quedaba fuera de la mirada de sus colegas o en los turnos nocturnos, cuando se quedaba sola.

El hospital Countess of Chester, lugar de los cruentos asesinatos de recién nacidos

La enajenada, acusada de lastimar a 17 bebés, inyectaba aire a los recién nacidos por vía intravenosa y mediante sondas naso-gástricas, a su vez, les administró sobredosis de leche. También, fue señalada de envenenar a sus víctimas con insulina. Letby actuaba sobre niños en situación de vulnerabilidad, prematuros o enfermos, evitando levantar sospechas, debido a una mayor probabilidad de riesgo de muerte inesperada en estos casos.

Testimonios desgarradores

Durante los testimonios, a lo largo del juicio, una madre explicó cómo, al volver para llevar leche a uno de sus gemelos prematuros en agosto de 2015, lo oyó gritar y descubrió que tenía sangre alrededor de la boca. Letby tranquilizó a la progenitora y le aconsejó que subiera a su habitación a descansar. Según la continuación del relato, la enfermera acababa de introducir un utensilio médico hasta el fondo de la garganta del bebé y le había inyectado aire. Como consecuencia de este acto, el recién nacido murió unas horas más tarde.

Letby fue detenida por primera vez, bajo sospecha, en 2018, y luego en 2019. Finalmente, fue encarcelada, tras una serie de evidencias recolectadas, en noviembre de 2020.

Advertencias de sus colegas

En el juicio se supo que los colegas de la profesional sanitaria expresaron su preocupación a las autoridades del hospital, después de notar que Letby siempre estaba de turno cuando cada uno de los bebés colapsaron. La fiscalía dijo que “Letby engañaba a sus colegas”, haciéndoles creer que la serie de muertes era "solo una racha de mala suerte".

Paradójicamente, a lo largo del juicio, que empezó en octubre de 2022, Letby aseveró ser inocente. Además, se negó a estar presente durante la audiencia final de sentencia, una decisión que fue criticada por el propio primer ministro británico, Rishi Sunak. Es "cobarde que quienes cometen crímenes tan horrendos no den la cara ante sus víctimas", comentó el mandatario.

Los pensamientos de la asesina

Tras diez meses de juicio, todavía no hay certezas si las 17 víctimas identificadas es el número final del raid homicida de Letby. A tal caso, continúan las investigaciones y en, los últimos días, tomaron notoriedad los diarios secretos de la perpetradora donde muestra su culpa e inestabilidad mental. Se encontraron notas en su casa donde confesaba los hechos, mientras que en otras aseveraba ser inocente. En una de ellas, había escrito: "Soy diabólica, lo hice".

Uno de los diarios de la homicida

"Soy mala, lo hice. Los maté a propósito porque no soy suficientemente buena, no merezco vivir, soy una persona horrible", escribió erráticamente. "Por favor, ayúdenme, ya no puedo hacer esto, odio mi vida, quiero que alguien me ayude, pero no pueden", agregó.

Pensamientos cargados de confusión y odio

Más acusados

Otra investigación requerida por los familiares de las víctimas, plantea por qué Letby no fue detenida antes, tras saberse que un grupo de médicos habría emitido alertas desde 2015. Se especula que la dirección del hospital, preocupada por la reputación del centro, no los habría escuchado o habría decidido no tomar cartas en el asunto. Una situación, en caso de comprobarse, podría generar un abanico de causas en contra de los ejecutivos médicos.