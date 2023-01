Maduro reconoció que le tiene miedo a Bullrich

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que la cancelación de su viaje para participar de la Cumbre de la CELAC se debió a “un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones” contra su persona. Además, aseguró que “es algo más grueso, coordinado desde la embajada de Estados Unidos con las ratas del macrismo, de la Patricia Bullrich”.

Un audio 'cobarde'

En el audio compartido por el periodista Atilio Boron en su cuenta de Twitter, el mandatario asegura: “Si decidí no ir fue por información muy delicada, no era una simple provocación de una marcha, no no. Era algo más grueso, coordinado desde la Embajada de Estados Unidos, o las ratas del macrismo, la Patricia Bullrich y el partido judicial. Era algo más grueso, confirmado".

“Acabo de entrar en combate, en territorio distinto al de Venezuela. Implica una gran provocación y gran agresión” y que la decisión se tomó luego de recibir fuentes de inteligencia”, agregó .“La decisión que se tomó fue la correcta valorando toda la información de gente de inteligencia que nunca nos han fallado, de primer nivel”, concluyó el mandatario venezolano.

Comunicado oficial

En el texto enviado a la presidencia de la CELAC, que ejerce la Argentina, y dado a conocer a todos los países miembros, se indica que la decisión fue tomada tras detectarse un "plan de la derecha neofascista", orientado a llevar adelante una serie de agresiones y “actos de desaire” contra la delegación venezolana encabezada por Maduro. Sin embargo, se aclaró que Caracas estará representada en la Cumbre por su Canciller de Relaciones Exteriores, Yván Gil Pinto.

El documento finaliza con un agradecimiento particular al presidente Alberto Fernández por la gentileza demostrada y la invitación cursada al encuentro subcontinental, resaltando la importancia de la integración regional.