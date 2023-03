Lula y Pepe Mujica pidieron por la integración latinoamericana

Luiz Inacio Lula Da Silva, el presidente de Brasil, y el ex mandatario uruguayo José 'Pepe' Mujica afirmaron en conjunto que hay que lograr una nueva integración latinoamericana. Las declaraciones las realizaron luego de un encuentro que mantuvieron en la ciudad de Brasilia.

"No es algo de izquierda o derecha. Es algo que concierne a no seguir siendo tontos, estúpidos, porque sabemos que los trabajadores pierden parte de sus salarios porque existe la gran burguesía, pero esa burguesía también acaba perdiendo porque depende de las reglas del sistema financiero y los grandes beneficios del capital se van a otros lugares del mundo", expresó Mujica. Al mismo tiempo, consideró que "nadie nos va a dar nuestros derechos y prosperidad si no sabemos luchar por eso conjuntamente".

En esa sintonía, comentó que durante la pandemia de covid-19 "no hubo ninguna reunión entre los presidentes para trabajar conjuntamente. Y sabemos que tenemos cuatro, cinco países que pueden fabricar vacunas, y no hemos podido luchar como un verdadero continente".

"Debemos ser conscientes de nuestras debilidades, y nunca más cometer ese error de no tener el valor de unirnos para defendernos, como América", finalizó.

Lula, por su parte, comentó: "Creo en la construcción de una gran nación, de una América del Sur sin fronteras. Vamos a construir esa América Latina más unificada, si la gente comprende que juntos seremos más fuertes, y solos somos muy débiles". Al mismo tiempo, expresó que en América Latina "no hay países que sean enemigos" y que hay espacios "para construir un mínimo de unidad y de relación entre los Estados".

Por último, ambos aseguraron que es necesario reconstruir y fortalecer el Mercado Común del Sur y la Unión de Naciones Suramericanas. A esto agregaron que de esa manera hay más posibilidades de negociar ventajas en conjunto.