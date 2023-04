Lula pidió a EE. UU. que deje de incentivar la guerra en Ucrania

Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil, expresó que "Estados Unidos necesita dejar de incentivar la guerra" en Ucrania para luego "empezar a hablar de paz". Realizó estas declaraciones en una conferencia de prensa en Pekín sobre el final de su visita a China, aunque aclaró que no espera que el gobierno estadounidense reaccione a sus comentarios.

"Estados Unidos necesita dejar de incentivar la guerra y empezar a hablar de paz. Es necesario que la Unión Europea empiece a hablar de paz para que podamos convencer a Putin y Zelenski de que la paz es el interés de todos y que la guerra, por el momento, sólo interesa a ambos", comentó.

"Cuando hablo con Estados Unidos no me preocupa lo que China piense de mi conversación con ellos. Estoy hablando de los intereses soberanos de mi país. Cuando vengo a hablar con China, no me preocupa lo que pensará Estados Unidos", explicó.

En la visita a China, el mandatario brasileño se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, para firmar una declaración conjunta donde se busca fortalecer el comercio en divisas locales, dejando de lado el dólar.

Sobre la guerra en Ucrania, los líderes coincidieron que el diálogo y la negociación "son las únicas salidas viables a la crisis" y que se deben apoyar todos los esfuerzos en ese sentido. Lula había anunciado previamente su intención de generar un grupo de países que trabajen en buscar una salida negociada al conflicto entre Rusia y su vecino país. Entre otra propuesta, comentó que Ucrania debería resignar su intención de recuperar Crimea, anexionada por Rusia en 2014 mientras que Moscú debe regresar los territorios obtenidos en la invasión, lo que fue rechazado por Kiev.