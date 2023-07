Continúan los resquemores entre el Mercosur y La Unión Europea debido a las exigencias de Bruselas, enviadas por intermedio de la Comisión que conduce von der Leyen a comienzos de este año, a los cuatro países que integran el bloque sudamericano: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Idas y venidas

En su momento, la iniciativa del viejo continente pretendía capitalizar el impulso político generado por la victoria electoral de Lula y romper el congelamiento del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur. El tratado aún se enfrenta a la resistencia de algunos gobiernos europeos, como Francia, Austria e Irlanda, que siguen manifestando su preocupación por la deforestación de la selva amazónica y la competencia que suponen los productos agrícolas de bajo costo y alta tecnificación producidos en el cono sur.

Pulgar arriba con Macron, excepto en lo referente al Mercosur

Cumbre CELAC-UE, ¿sin resultados?

En este contexto, los dos días de acercamiento entre la CELAC y la UE que celebraron este pasado lunes y martes dan la sensación de no haber bajado un estado de ánimo de falta de consenso.

"Europa ha jugado una carta agresiva. La carta que Europa escribió al Mercosur era una carta que amenazaba con castigarnos si no cumplíamos ciertos requisitos medioambientales", espetó Lula este miércoles 19 de julio por la mañana, durante una rueda de prensa.

Declaraciones de Lula da Silva

"Dos socios estratégicos no discuten amenazas. Discutimos propuestas", aseguró da Silva. En consonancia, el presidente sudamericano recalcó que su país no necesita demostrar sus credenciales ecológicas a Bruselas, debido a que “Brasil ya obtiene más del 80% de su producción eléctrica de fuentes renovables, una tasa que la mayoría de los Estados europeos no están aún cerca de obtener”.

"No aceptamos la carta y las pretensiones de la Unión Europea. Es imposible concebir entre socios históricos como nosotros que alguien escriba una carta tan amenazadora", dijo Lula en un tono ofuscado, cuando la prensa le consultó si las conversaciones con el bloque europeo tuvieron algún avance durante su asistenta a la cumbre CELAC-UE.