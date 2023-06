La tragedia del Titan: detalles que necesitas conocer

La destrucción y muerte de los tripulantes del Titan impresionó al mundo. Para intentar entender qué pasó, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) se comunicó con Fernando Morales, perito naval, quien explicó: “Hay que destacar que no estamos hablando de un submarino, esto es un artefacto naval, es decir, algo destinado a estar en el agua, pero no a navegar como si lo es un submarino”.

Sin controles

“Este es un artefacto que puede ir a mucha profundidad, pero a corta distancia sin moverse, con un soporte vital dado desde arriba. ¿Qué pasó con esto?

Tal cual la empresa lo señala en su contrato que firma con sus turistas, esto es una nave experimental que no tenía ninguna homologación, ni control, ni aprobación, ni seguimiento de ninguna autoridad marítima estatal o privada, que son las que se encargan de seguir la vida de un buque desde que está en el tablero del diseño, en el plano, hasta que finaliza su vida útil y va a desguace”, explicó

“Este engendro tecnológico, fue construido con una serie de materiales de alta resistencia como el carbono, el titanio, una multilámina acrílica, que según sus diseñadores soportaba las altas presiones a las que se somete en profundidad, y que evidentemente luego de diversos ciclos de presión y de presurización, porque lo metían a 4000 metros de profundidad y lo sacaban del agua, entonces esa estructura se comprime cuando está debajo del agua y se expande cuando está afuera, tiene una vida útil que tiene que ver con la fatiga del material”, comentó Morales.

“Queda demostrado que la resistencia estructural de esta embarcación no soportó más allá de las pocas veces, que pueden haber sido una decena, pero nadie sabe cuántas veces lo sumergieron. Esta puede ser una de las causas que haya pasado.

La otra es que algún método de unión entre los distintos materiales, entre el ojo de buey, acrílico, y la estructura metálica, se haya resentido. Eso, si se llegara a recuperar (es muy difícil que pase), una pericia lo podrá determinar con cierta finalidad.

Lo importante a destacar es que el colapso es instantáneo, en una fracción de segundo. Los restos de vida se desaparecen en menos de un segundo, es como una explosión, los cuerpos se desintegran como se desintegrarían en una explosión que es de adentro hacia afuera. No hay restos humanos para buscar”, señaló el perito naval.

¿Cómo ocurre una implosión?

“El aplastamiento que sufre la estructura va a cesar en el momento en que la presión dentro y fuera se equiparan. ¿Por qué una piedra en el mar no se deforma? Porque es una cosa maciza que transmite la presión por su superficie. Entonces, si el casco ofreció mucha resistencia, la presión lo va a aplastar hasta que logre vencer esa resistencia.

Como se supone que se desprendió una parte y colapsó de una forma violenta, en una milésima de segundos pasó a ser un despojo y terminó con la vida de la gente que afortunadamente, dentro de la desgracia, ni se enteró de lo que estaba pasando”, consideró.

Los procesos de búsqueda

Durante estos días, considerar la cantidad de oxígeno disponible fue clave: “Recuerden que se hablaba mucho de las 96 horas, el oxígeno, pero ¿por qué se toma ese parámetro cuando todos suponíamos que pasó lo que pasó?

Es importante, cuando ocurre un siniestro de este tipo y hay vidas humanas en riesgo en alta mar, que la autoridad de búsqueda consulte”, explicó.

Luego agregó que “en este caso se le pregunta al fabricante: ¿qué reserva de oxígeno tiene? 4 días aproximadamente. Bien, se los busca 9 días, porque si no aparecen en algún momento hay que cesar la búsqueda.

El parámetro que toman es que si tenían oxígeno para 4 días y los buscamos 6, se puede suspender la búsqueda porque no están vivos y se sigue buscando restos que es otra cosa”.

¿Qué puede haber pasado con los pasajeros?

“No deberían haber muerto antes de la implosión porque en teoría el artefacto venía descendiendo y hasta la hora y media se comunicaba normalmente, con lo cual si desde adentro no se comunicó ninguna anomalía es porque estaba todo bien, hasta que de repente se produce un corte.

Pueden haber sentido, a lo mejor, un ruido previo, a lo mejor la estructura crujió segundo antes de colapsar y se habrán preguntado por el ruido. Si hubieran tenido tiempo para reaccionar, lo natural hubiera sido que activaran los mecanismos que tiene la estructura sumergible para subir.

Si hubiera sido el caso, también era grave en esta embarcación porque recuerden que no se podía abrir desde adentro, hubieran quedado a merced del mar hasta que alguien los encuentre y no es tan fácil encontrar un objeto de 6 metros blanco en el medio del mar. Esto no cumplía con ninguna de las exigencias que se exigen para tener una embarcación de recreo para navegar”, concluyó.

