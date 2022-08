La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, volvió a pedir disculpas por las fotos que la muestran en una fiesta privada en julio pasado. Además, se sometió a un test antidrogas.

La foto de la discordia

La imagen llegó al público luego de que la modelo Sabina Särkkä la publicara en su cuenta de Tik Tok. En esta se ve a dos mujeres besándose mientras cubren sus pechos con un cartel con la palabra “Finlandia escrita”. Además, se confirmó que se tomó en la residencia oficial de la primera ministra en Helsinki.

La primera ministra reconoció que la fiesta ocurrió y que había invitado a amigos a la residencia a pasar tiempo en el “sauna, nadar y pasar tiempo juntos”.

“En mi opinión, la imagen no es apropiada. Pido disculpas por ello. Ese tipo de foto no debería haberse tomado, pero por lo demás, no ocurrió nada extraordinario en la reunión”, expresó públicamente. “Utilizamos las instalaciones del sauna y la zona del jardín, pero no pasamos tiempo dentro de la casa Kesäranta, aunque los baños de la planta baja sí estaban en uso”, aseguró la primera ministra.

La situación generó opiniones divididas. Mientras un grupo apoya a la líder, otros plantearon dudas sobre su juicio en función de sus actividades de ocio. Además, en los días previos había aparecido un video en el que se la ve cantando y bailando con famosos finlandeses en varias fiestas. Para intentar calmar las aguas y ante las presiones de la oposición y algunos miembros de su gobierno, Marin se sometió a un test de drogas que resultó negativo.