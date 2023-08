El jefe de la ONU, António Guterres, comentó ante el Consejo de Seguridad que será necesario el "uso contundente de la fuerza" por parte de una policía multinacional e incluso la presencia de militares para restaurar la ley, el orden y desarmar a las bandas de Haití.

El año pasado, el país caribeño solicitó ayuda internacional para detener las bandas que invadieron la capital, Puerto Príncipe. Se estima que controlan el 80% del territorio. Por ese motivo, Guterres sugirió enviar una "fuerza de acción rápida" para apoyar a la policía local.

Según estimaciones, al menos 3.000 ciudadanos abandonaron un barrio de Puerto Príncipe, escapado de los crímenes que los asolan, que van desde asesinatos a violaciones sexuales.

El Consejo de Seguridad solicitó apoyo a los países miembros y requirió a Guterres que se generara un informe sobre las opciones que tiene la ONU para actuar. Estás debían incluir el uso de una fuerza multinacional ajena a la organización.

Ese informe se presentó a los 15 países miembros del Consejo y en este se proponen dar apoyo logístico a una fuerza multinacional y a la policía de Haití, reforzando una misión política de Naciones Unidas que ya está trabajando en el país.

"El contexto actual de Haití no es propicio para el mantenimiento de la paz", afirmó Guterres, quien visitó la zona el mes pasado. "Nada que no sea el uso contundente de la fuerza, complementado con un conjunto de medidas no cinéticas, por parte de una fuerza policial multinacional especializada y capaz, apoyada por medios militares y coordinada con la policía nacional, podrá alcanzar estos objetivos", comentó.

Sin embargo, los habitantes desconfían de la ONU. En 2012, fuerzas de paz arrojaron aguas residuales infectadas con cólera a un río, lo que generó la muerte de 9.000 personas y alrededor de 800.000 enfermos.