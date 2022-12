La diputada griega habló sobre los bolsos con euros en su casa

La vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, vinculada con los sobornos pagados por Qatar y Marruecos a eurodiputados y asistentes parlamentarios, confesó que sabía que en su casa había una gran suma de dinero en efectivo y que le pidió a su padre que guardara una parte, la cual llevó en una maleta al hotel Sofitel en el que se alojaba en el barrio europeo, según publicó hoy el diario Le Soir.

A pesar de esto, no admitió su participación en la trama de corrupción, de la que su pareja, Francesco Giorgi, quien también está detenido, ha asumido la responsabilidad.

Kaili, está en prisión desde hace más de una semana y este jueves se celebrará una visita en el Tribunal de primera instancia de Bruselas para decidir si debe continuar en prisión, como ya decretaron las autoridades judiciales para otros dos imputados, el propio Giorgi y el ex eurodiputado socialista Pier Antonio Panzeri.

Fue el papel del padre de Kaili lo que permitió a la Policía actuar pese a la inmunidad europarlamentaria de la entonces vicepresidenta de la Eurocámara ya que consideró que estaba en comisión de delito flagrante.

En tanto, Giorgi, para quien el Tribunal confirmó la prisión provisional el pasado día 14, confesó ante el juez de instrucción su participación en una organización que recibía presuntamente sobornos de Qatar y de Marruecos para ganar peso político y económico en la UE a través de su influencia en el Parlamento Europeo, un escándalo conocido como “Qatargate”.

Los investigadores sospechan que el ex eurodiputado socialista Pier Antonio Panzeri es el cabecilla de la trama que presuntamente se sirvió para llegar a los eurodiputados de la ONG Fight Impunity (Lucha contra la impunidad), organización en la que también participaba Giorgi y contó con miembros “honorarios” como el ex comisario de Migración griego Dimitris Avramopoulos y la ex Alta Representante de Política Exterior de la UE, la socialista italiana Federica Mogherini.

Panzeri reconoció parcialmente su participación en el escándalo, y acusó a su ex colega socialista Marc Tarabella como beneficiario de los “regalos” de Qatar.