Jair Bolsonaro: el agresor "no sabía manejar el arma”

Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, lamentó durante un acto el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner. Hasta ese momento, era el único mandatario que no se había pronunciado al respecto.

¿Qué dijo Bolsonaro?

“Ya envié una nota. Lo siento”, expresó durante un acto de campaña. Luego, agregó: “ahora, cuando me apuñalaron, había gente que estaba emocionada. Lo siento, ya hay gente que quiere poner este problema en mi cuenta. Y el agresor... me alegro de que no sabía manipular un arma. Si hubiera sabido, habría tenido éxito en el intento”.

"Ya te dije que lo siento. Es el riesgo que todos corren. Aunque no siento ninguna simpatía por ella, no le deseo eso. Ahora, cuando me apuñalaron, esta gente de la izquierda se quedó en silencio. Pero está bien. Tenemos corazón, queremos lo mejor. Y lamento lo que pasó y espero que se haga la investigación, para saber si (el ataque) estuvo en su cabeza, o alguien que, quizás, lo habría contratado", concluyó.

Cabe recordar que la noche del jueves 1 de septiembre, Cristina Kirchner fue atacada por un hombre brasileño de 35 años identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, apuntó con un arma a la vicepresidenta y gatilló dos veces, pero la bala no salió.

El repudio de otros mandatarios latinoamericanos

El presidente de Bolivia, expresó en sus redes sociales: “Repudiamos enfáticamente el atentado contra la vida de la hermana, Cristina Kirchner, vicepresidenta de Argentina. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia enviamos todo nuestro apoyo a ella, a su familia, al gobierno y pueblo argentino”.

En la misma sintonía, Gabriel Boric, presidente chileno, twiteó: “El intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, merece el repudio y condena de todo el continente. Mi solidaridad con ella, el Gobierno y el pueblo argentino. El camino siempre será el debate de ideas y el diálogo, nunca las armas ni la violencia".

Por su parte, el mandatario colombiano https://twitter.com/gabrielboric/status/1565539863298015234?s=20&t=msRu1uH8TmLg4FXZxEX-QQ, publicó: “Se ha convertido en práctica latinoamericana pensar que la política es la eliminación física o jurídica del adversario, tal práctica es puro fascismo. La política debe ser libertad”.

“La violencia nunca, nunca puede ser tolerada bajo ningún concepto. Mi solidaridad con la Sra Cristina Fernández y todo el pueblo argentino ante el atentado", expresó el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.