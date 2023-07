Representantes de la oposición y analistas políticos criticaron al mandatario Joe Biden y lo acusaron de querer incentivar un escenario para una posible Tercera Guerra Mundial, tras emitir un decreto ejecutivo que autoriza el despliegue de más tropas estadounidenses en Europa.

Iniciativa “Atlantic Resolve”

La determinación tiene como objetivo, de acuerdo a la Casa Blanca, fortalecer la Operación “Atlantic Resolve”, una iniciativa que comenzó en 2014 como respuesta a las acciones rusas de anexión de la península de Crimea.

Pese a que algunos usuarios de redes sociales reaccionaron con descontento y expresaron ansiedad sobre una posible guerra atómica con Rusia, no está claro si el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ya tiene el plan para desplegar nuevo personal ni en qué cantidad. Sin embargo, se aclaró desde el Pentágono que no existen tropas estadounidenses en Ucrania ni tampoco fuerzas del Ejército de Estados Unidos combatiendo ahora o con alguna proyección en un futuro próximo.

Número de personal movilizado

La decisión de Biden permite el despliegue de hasta 3.000 efectivos adicionales, según un comunicado del Departamento de Defensa. La movilización tiene como objetivo reforzar las defensas de los países de la OTAN. Entre el máximo de uniformados que se autoriza desplegar, existe un límite de 450 miembros provenientes de la Reserva “Individual Ready”.

Biden fue criticado por enviar a reservistas de “Individual Ready", quienes no son militares de carrera

“Individual Ready” está compuesta por soldados con adiestramiento periódico, que pueden ser convocados, si es necesario, para reemplazar a los efectivos en servicio activo y a las unidades de la Reserva del Ejército.

Total de efectivos en Europa

La Operación “Atlantic Resolve” implica un aumento significativo de la presencia militar estadounidense en Europa, desde la avanzada militar rusa sobre Ucrania el año pasado. Según el Pentágono, desde febrero de 2022 se desplegaron más de 20.000 hombres y mujeres adicionales en el viejo continente, lo que eleva el número total de personal militar en países europeos integrantes de la OTAN, a más de 100.000 uniformados.