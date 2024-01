Independentistas catalanes tumban la ley de amnistía y se enciende el Parlamento

La formación política de los independentistas catalanes de “Junts” habían prometido su apoyo a la ley de amnistía, siempre y cuando, se aprobasen las modificaciones que habían presentado para cambiar una serie de artículos.

En este contexto, los diputados de “Junts per Catalunya” optaron por tumbar la ley de amnistía, este pasado martes, creando una gran tensión en el pleno legislativo después de que una amplia mayoría de partidos rechazara, previamente, las enmiendas presentadas y exigidas por los independentistas de Cataluña.

La negativa catalana a la ley llevó a que la misma obtuviera 171 votos a favor y 179 en contra.

Cabe recordar, que dicha iniciativa destrabó las negociaciones y reunió los apoyos necesarios para una nueva investidura de Pedro Sánchez el pasado mes de noviembre, pero, para ser aprobada la ley, tiene que contar con mayoría absoluta.

En lo inmediato, el proyecto deberá volver a la Comisión de Justicia de la Asamblea, y en el plazo de un mes, se tendrá que aprobar un nuevo texto que se someterá a un segundo intento de aprobación en el pleno del legislativo.

Antes de la votación del texto, los diputados del PSOE, partido del oficialista Pedro Sánchez, bloquearon las enmiendas de los independentistas, con las que “Junts” pretendió sacar la figura de terrorismo de la ley.

"Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que acordamos", dijo la diputada de “Junts”, Míriam Nogueras, durante el fuerte debate en el hemiciclo. "No son terroristas", aseveró en referencia a los implicados en el intento independentista de 2017, liderado por Carles Puigdemont, y también, dejó en claro que su partido no está de acuerdo con el texto actual.

En tanto, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado de "vergüenza nacional" la ley y aseguró que terminó por ser "un pago para que Sánchez siga siendo presidente".